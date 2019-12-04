Транзакции mPOS к 2024 году превысят 1,9 трлн долларов

Ожидается рост на 130% в течение следующих пяти лет.

Согласно новым данным Juniper Research, к 2024 году транзакции mPOS превысят 1,9 триллиона долларов, по сравнению с 850 миллиардами долларов в 2019 году. Этот рост будет обусловлен внедрением услуг новыми бизнес-пользователями, в числе которых — небольшие магазины и уличные торговцы, для которых прием карточных платежей ранее был недоступен. Исследование «POS Hardware and Software: Market Innovation, Vendor Analysis & Market Forecasts 2019-2024» определило Индию и Китай как страны, которые стремятся к расширению внедрения POS, чему способствуют высокие показатели проникновения смартфонов и растущий прием безналичных платежей.

Переход от традиционных POS-систем к облачным решениям предоставит поставщикам POS-софта новые возможности для привлечения более мелких бизнес-пользователей, например, в сфере розничной торговли и ресторанов. Ожидается, что ежегодные расходы на ПО для POS-устройств достигнут 1,7 млрд долларов к 2024 году. При этом объемы транзакций в POS-терминалах вырастут на 40% в течение следующих пяти лет.

По прогнозу аналитиков, в ближайшие пять лет количество транзакций с наличными в Китае и Индии сократится, что обусловлено доминирующей долей Китая в выдаче глобальных карт и правительственными стимулами по сокращению операций с наличными в Индии. Juniper Research отмечает, популярные цифровые платежные сервисы, такие как Alipay и WeChat Pay, будут совместимы с растущим количеством POS-терминалов и сыграют важную роль в росте mPOS и бесконтактных транзакций в Индии и Китае. Кроме того, прогнозируется, что рост внедрения mPOS и бесконтактного использования в США будет способствовать глобальному росту POS-транзакций после завершения развертывания EMV (Europay, MasterCard и Visa).