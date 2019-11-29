Ricoh открыла офис в Алматы

Это позволит вывести работу с партнерами на новый уровень и обеспечить поддержку всего региона.

26 ноября в Алматы состоялось торжественное открытие офиса Ricoh в Казахстане. Японский производитель печатной техники уже более шести лет работает в Казахстане. Открытие офиса позволит не только усилить работу с партнерами и заказчиками, но и организовать работу официального представительства, деятельность которого, как ожидается, охватит весь центрально-азиатский регион. Руководить офисом будет Мадина Шекемова.

С приветственным словом на открытии выступил Константин Клейн, генеральный директор RicohRus. Он подчеркнул важность той работы, которую провели представители компании в Казахстане за прошедшие годы.

«Открытие офиса — это наше заявление рынку. Это будет полноценная бизнес-единица Ricoh, направленная на поддержку партнеров и заказчиков. Мы очень хотим быть ближе к ним, делиться нашей экспертизой и опытом. В перспективе деятельность офиса будет охватывать всю Центральную Азию. Надеемся, уже в ближайшее время мы сможем обеспечивать поддержку партнеров в соседних странах именно отсюда», — заявил Константин Клейн.

Как отметил Руслан Ларин, директор по корпоративному развитию RicohRus, сегодня Казахстан сфокусирован на цифровизации. Ricoh, со своей стороны, может поделиться опытом и решениями, чтобы переход на «цифровые рельсы» прошел как можно более продуктивно.

«Ricoh во всем мире является одним из новаторов в цифровизации и трансформации бизнеса, улучшении бизнес-процессов. Наша цель — способствовать повышению эффективности компаний. Мы можем принести свою экспертизу по цифровизации партнерам и клиентам, которым это интересно. Повышать эффективность бизнес-процессов, уменьшать количество ручного труда — это те задачи, которые сегодня стоят перед бизнесом. И у нас есть решения, мы готовы делиться знаниями», — сказал Руслан Ларин.

Андрей Буркин, глава департамента продаж Ricoh в странах СНГ, обратил внимание на то, что успех компании в Казахстане во многом обусловлен активной работой партнеров. Казахстан является регионом номер один для Ricoh. В 2013 году компания начала свою деятельность в странах СНГ именно отсюда.

«Количество партнеров и заказчиков у нас увеличилось многократно, и нам необходима постоянная коммуникация с ними», — заявил Андрей Буркин.

Возглавлять офис в Алматы будет Мадина Шекемова, национальный менеджер Ricoh регионов Казахстан и Киргизия. Она поблагодарила заказчиков, отметив, что они внесли большой вклад в развитие и продвижение бренда Ricoh: «Наши заказчики — это наша главная ценность. Без них не было бы и офиса. Казахстан — страна с большой территорией, но мы планируем активно развиваться по всей республике. Наши машины многое могут, но это просто машины, и мы благодарны заказчикам за то, что они показывают, на что способны решения Ricoh».

В портфеле Ricoh представлены профессиональные печатные решения, включая машины для печати на различных материалах. Стремясь быть максимально инновационной компанией, Ricoh входит в топ-15 компаний в мире по количеству патентов. Ricoh ведет разработки в шести R& D центрах по всему миру и сосредоточена на создании качественного продукта. Говоря о стратегии роста в Казахстане, представители вендора сделали акцент на нескольких пунктах. Компания сосредоточится на укреплении клиентской базы, предложении заказчикам новых возможностей и технологий печати, а также создании новых ценностей для клиентов и объединении офисных и инновационных решений.

В 2016 году Ricoh установила в типографии «Муравей» машину Ricoh C7100, она стала первым промышленным решением в Казахстане. А в 2018-м в РК появилось сразу восемь цветных машин Ricoh. Опять же, в ТОО «ПК Муравей» был установлен первый в СНГ планшетный ультрафиолетовый принтер, открывший новый вид бизнеса для всего региона. Планшетные UV-принтеры и принтеры для печати на латексе — это те новинки, которые только недавно появились в Казахстане, и компания делает на них ставку. Еще одной вехой было открытие совместно с ТОО «Варио Принт» официального демо-центра Ricoh в Казахстане. А в 2019 году впервые среди всех стран СНГ в РК стартовало развитие струйной печати Ricoh.

«Это знаменательные моменты. Казахстан идет впереди всего СНГ, и это очень ценно. Поэтому решение об открытии офиса не могло не появиться. Мы готовы прислушиваться к запросам о специалистах, экспертизе, сервисе. И сегодня мы говорим не только про „железо“, но и про софтверные инновации. В этом направлении мы тоже будем двигаться, потому что сегодня без программного обеспечения, контроля за печатью, удаленного мониторинга сложно представить себе решения для печати», — подчеркнул Андрей Буркин.

Первым дистрибьютором Ricoh в Казахстане было ТОО «А1 Азия». Ее представитель, Лада Белан, поздравила Ricoh с открытием офиса, отметив важность такого шага. К поздравлениям присоединились генеральный директор типографии «Варио Принт» Арман Алтынбеков, глава ТОО «Newtech Distribution» Алексей Горбов, генеральный директор ТОО «ST Networks» Вадим Виниченко, а также представитель ТОО «Print Store» Арман Жумагалиев. Стоит отметить, что Арман Жумагалиев был одним из первооткрывателей направления печати на текстиле в Казахстане.

В заключение Андрей Буркин добавил, что Ricoh ориентируется в первую очередь на надежность своей техники, ставя во главу угла долговечность каждого рабочего узла: «Когда новая машина устанавливается заказчику, мы уверены в ее надежности, знаем, что заказчик сможет расширить свой бизнес благодаря нашим решениям. Ricoh — это качество, долговечность, надежность. Что касается систем для коммерческой печати, наша основная работа направлена на то, чтобы дать заказчикам возможность зарабатывать, зарабатывать больше на качественном продукте, создавать что-то новое, абсолютно непохожее на то, что уже есть на рынке. Это наша основа, то, на чем мы сосредоточены — быть всегда впереди, в лидерах, приносить новый продукт, предлагать новые решения!».