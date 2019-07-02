Ricoh Ri 100 открывает для Казахстана новое направление печати

Прямая печать на текстиле становится трендом по всему миру, и Казахстан оказался в мейнстриме.

Тренд прямой печати на текстиле только приходит в Казахстан. Это новое направление — быстрая и персонализированная печать на натуральных тканях. Одним из первооткрывателей направления в РК стал Арман Жумагалиев, ТОО «Print Store». Он сумел вовремя разглядеть его преимущества и пошел на достаточно рисковый шаг — Арман закупил пять машин Ricoh Ri 100, дал их на пробу своим заказчикам, чтобы они в течение месяца могли бесплатно тестировать машины, печатая всевозможную продукцию. Сегодня эти аппараты уже есть в Алматы, Шымкенте, Нур-Султане, Актау, Атырау — то есть, практически во всех крупных городах. А несколько компаний уже приняли решение о приобретении Ricoh Ri 100. Мы побеседовали с Арманом Жумагалиевым и узнали, как он решился на открытие прямой печати на текстиле для казахстанских заказчиков.

— Арман, расскажите о вашей компании.

— ТОО «Print Store» возникла в 2011 году. Мы работаем в сфере полиграфии, поставок расходных материалов, оборудования для офсетной печати, флексо- и цифровой печати. Также у нас есть и специальные виды печати. С недавних пор мы оказываем услуги печати на нашем же оборудовании. То есть, мы стараемся присутствовать в этих сферах, в том числе — новых для нас.

— Печать на текстиле — достаточно специфичный вид услуг. Как вы пришли к пониманию того, что такая услуга будет востребована казахстанцами, и ваши заказчики заинтересуются ею?

— Мы пришли к этому достаточно просто. Дело в том, что, на мой взгляд, это уже тренд, причем глобальный. В какой-то момент вдруг все поняли, что они не хотят быть одинаковыми. Они хотят быть уникальными, хотят иметь что-то, чего нет у других. Это начало отражаться в отношении к одежде. Все хотят выразить индивидуальность в повседневной одежде. И в какой-то момент пришел тренд индивидуальных принтов. Если раньше печатали какую-то картинку, и она была у всех на футболках, то сейчас появились запросы на принты, которых нет у других.

Наши принтеры, как раз, позволяют создавать персонализированные принты, печатать изображение в единичном экземпляре. Это как в любой цифровой машине: один файл — один лист. У наших принтеров такая же история. Один файл — одна футболка или одно изделие. Это все больше и больше приобретает популярность. Мы, имея принтер, который не привязан к количеству и может печатать от одного экземпляра, можем предоставлять такую возможность и нашим заказчикам.

Это, само собой, идет с подачи нашего партнера, компании Ricoh. Они увидели в этом глобальную перспективу, попробовали ее, поняли для себя. А потом создали новые продукты — текстильные принтеры. Сейчас у Ricoh в ассортименте есть серия из трех текстильных принтеров. Два устройства уже находятся у нас в демо-зале в Алматы — одна с мая прошлого года, другая — с ноября прошлого года. Когда мы поставили эти аппараты и поняли, на что они способны, у нас, как говорится, «сорвало башню». Потому что возможности принтеров в плане персонализации просто невероятные.

— Как вы убеждали заказчиков в том, что дело пойдет? Это же достаточно новое направление, наверняка кто-то относился с опаской.

— Конечно, опасения были. Мы пошли достаточно нетрадиционным путем для поставщика оборудования. Нам привезли определенное количество принтеров, и мы дали их заказчикам на тестирование. Принтеры достаточно мобильны, они не требуют специалиста для установки. Устройство Plug& Play, когда открыл инструкцию, сделал 10 шагов, и принтер заработал. Мы дали первым пяти партнерам эти принтеры на месячное тестирование, то есть, мы их не убеждали. Мы просто показали, что есть новое интересное направление и устройства. Мы распространили пять принтеров в пять разных регионов Казахстана, из них четыре принтера уже проданы. То есть, сомнения или какие-то опасения по поводу окупаемости мы преодолели путем того, что дали просто попробовать.

— Почему ваш выбор пал именно на Ricoh и машину Ri 100?

— С Ricoh мы сотрудничаем с осени 2016 года. Текстильные принтеры, в частности, Ri 100, появились у компании буквально год назад. Когда мы увидели, что в ассортименте появились новые принтеры, мы решили их попробовать. Сначала увидели на выставке, решили заказать и посмотреть, как они работают. И вот, когда мы получили Ri 100, тогда и пришло понимание, что это очень интересное направление.

Такую печать называют «печать по запросу», от английсного «print on demand». Например, если вы хотите, чтобы вам напечатали всего одну книгу, а не тираж. Точно так же появился принтер печати по текстилю — когда приходят и заказывают одну футболку, например. Такой принтер может этот запрос тут же превратить в изделие. А Ri 100 как раз относится к подобным аппаратам. Когда мы его увидели и поняли, с чем имеем дело, бесповоротно приняли решение. Дальше мы хотим предлагать как услугу печать на футболках и других изделиях. Ну и есть общее понимание, что это «крутой тренд», в котором мы являемся первопроходцами, по крайней мере, в отношении Ricoh.

— Несколько слов о том, как вы дальше планируете развиваться в этом направлении.

— Дальше как в спорте: быстрее, выше, сильнее. Мы сами, поняв, насколько это интересно и модно, местами «бежим впереди паровоза», направо и налево рассказывая о том, как это «круто». Мы на своем уровне продвигаем эту технологию, и уверены, что делаем это не зря. Уже сейчас, оказывая услуги печати на футболках, мы видим, какой на это есть спрос. И все фидбеки с рынка подтверждают, что мы идем в правильном направлении.

Мы также поговорили с несколькими заказчиками Армана, которые тоже поделились историями о начале работы с принтерами для печати на текстиле. Для директора типографии «Шамсат» (г. Шымкен) Таисии Дигай направление не новое — в перечень их услуг уже входят такие способы печати, как шелкография, сублимация и полифлекс. Однако машина Ri 100 стала своеобразным «открытием».

— Таисия, расскажите о вашей типографии — как давно вы работаете, на кого ориентированы услуги?

— У нас рекламно-производственная компания, мы занимаемся полиграфией, широкоформатной печатью, наружной и внутренней рекламой, сувенирной продукцией. Мы работаем с 2004 года. В основном — со спортсменами, то есть, обслуживаем спортивные мероприятия, работаем с областным и городским акиматом. Хотя у нас много клиентов и из других сфер.

— Что побудило вас добавить в ассортимент услугу прямой печати на текстиле?

— Вообще, мы изначально занимаемся сувенирной продукцией, и у нас было оборудование по нанесению на текстиль. Но именно прямой печати не было, хотя у нее очень много плюсов. Если, к примеру, говорить о сублимации, там наносится пленка, которая держится не долго, трескается. То есть, сублимация подходит для каких-то вещей, которые не эксплуатируются интенсивно. Ее мы предлагали на одноразовые акции. Если брать резину (полифлок, полифлекс), там сама пленка не «дышит». Ее мы, в основном, делаем для футбольных клубов, потому что она очень долго держится. Но, к сожалению, не дышит, в этом ее минус, кроме того она тяжелая и может растягивать тонкую ткань. Всех этих недостатков нет у прямой печати на Ri 100 — изображение наносится на текстиль, ничего не трескается, дышит сама ткань. В этом огромный плюс, многим нашим клиентам очень нравится.

Еще одно сравнение можно провести с шелкографией. Она хороша, если нужны большие тиражи — в этом случае соотношение цена-качество приемлемо для клиента. Но если необходима печать в единичных экземплярах, то шелкография не подходит, потому что получается очень дорогой. Прямая печать при малых тиражах очень хорошо себя показывает.

— Насколько устойчивым получается такое изображение?

— Оно достаточно устойчивое. 10-12 стирок точно выдерживает и, наверное, даже намного больше. Мы для себя проверяли, после 12 стирок нанесение осталось таким же, каким было.

— Какова была реакция ваших клиентов на новую возможность?

— У нас уже очень много клиентов, которые хотят именно прямую печать. Им нравится, что это не пленка, что изображение не трескается, долго носится. Конечно, у нас были с первыми клиентами небольшие недоразумения, но это было связано с тем, что станок новый, и мы не знали, как с ним обращаться. Но мы проблему отработали, и сейчас все замечательно, клиенты довольны. Тут сработало «сарафанное радио» — очень много клиентов к нам приходит именно с запросом на прямую печать по текстилю.

Мы уже полтора месяца на этой машине работаем. В первый же месяц, когда нам дали возможность ее попробовать, мы приняли решение, что она нам нужна. Более того, мы сейчас хотим приобрести еще одну — модель, которая печатает по черным тканям (Ri 6000 либо Ri 1000), потому что по темным тканям у нас тоже есть клиенты, мы хотим заполнить эту нишу.

— Насколько вашим сотрудникам было легко освоиться с новой машиной? Как проходил этот процесс, много ли времени он занял?

— Нет, не много. Нам привезли машину, мы ее сразу установили и начали печатать. У нас как раз был заказ на 1000 футболок, и через полчаса мы уже этот станок полностью освоили. Он очень простой в применении. Причем, у нас на нем работали новички, которые раньше не работали с текстилем, но очень легко вошли в процесс.

Еще один пользователь Ricoh Ri 100 — типография «Жаркын Ко» в г. Нур-Султан. Для них тема печати на текстиле совершенно новая, но она сразу вписалась в их деятельность. Более того, они почти сразу приняли решение о покупке Ri 100. К ним принтер приехал буквально две недели назад. Директор типографии, Ирина Тетерина, рассказала, как они осваивали новое направление.

— Ирина, расскажите о вашей типографии — как давно вы работаете, на кого ориентированы услуги?

— Мы работаем уже больше 20 лет. У нас полный спектр полиграфических услуг, как оперативная полиграфия, так и офсетная печать. Нам важно, чтобы наш заказчик мог получить все виды услуг.

— Что побудило вас добавить в ассортимент услугу печати на текстиле?

— Печать на текстиле мы уже осуществляли ранее способами сублимации и трансфера, на цветную и черно-белую ткань. Когда нам дали попробовать Ri 100, нам, в первую очередь, понравилось качество. Хотя устройство не дешевое, но конечный продукт, изготовленный на Ri 100, выглядит на несколько порядков качественнее. У машины нет рамок, нет ограничений по краю изображения или по цветности. Поэтому готовая вещь выглядит презентабельно. Наверное, это, в первую очередь, нам и понравилось — мы можем предложить заказчику новый уровень качества.

— Вы уже начали говорить о преимуществах Ri 100. Какие из них вы бы выделили для себя как ключевые?

— У сублимации, например, недостаточно яркий перенос. Кроме того, она работает только на синтетических тканях, а они не так комфортны для человека, в отличие от натуральных. А Ri 100 может работать с хлопком, это экологичный материал. Если сравнивать с трансфером, здесь тоже есть минус — изображение имеет пленочное покрытие. Это не совсем удобно, есть уплотнение из-за пленки, что не комфортно при носке. На Ri 100 краской пропитывается хлопчатобумажная ткань, нет ограничений по цвету, нет контура у картинки, нет отклеивающихся уголков пленки. И в целом рисков меньше, нет отбраковки.

— Какова была реакция ваших клиентов на новую возможность?

— Заказчикам понравилось это нанесение. Мы смогли достаточно большой тираж пропустить за короткое время. Хотя, по скорости нанесения могу сказать, что за смену большой тираж сделать сложно. Но в сравнении с шелкографией, когда имеет смысл делать только большие тиражи, преимущество несомненное.

Мы уже на перспективу разрабатываем интересный вариант — перенос изображения на сумки. Например, на синтетические сумки можно наносить только сублимацию. А людям хочется эко-продукт. И это оборудование здесь отлично подойдет.