84 уголовных дела по интернет-преступлениям заведено в Казахстане

Выявлено 18 тысяч противоправных интернет-ресурсов.

В Казахстане заведено 84 уголовных дела по интернет-преступлениям. Министерством внутренних дел выявлено 18 тысяч сайтов по пропаганде насилия, передает Today.kz.

«За 10 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 84 уголовных дела по правонарушениям в сфере информатизации и связи. Заведено 42 уголовных дела о мошенничестве трансграничного характера, совершенных на территории других государств», — сказал глава МВД Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании в сенате.

Он отметил, что на сегодня министерство внутренних дел не имеет законодательной возможности по пресечению такого влияния на территории Казахстана без принятия нужного соглашения. В связи с этим сенат одобрил законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий».

Тургумбаев также отметил, что с начала года МВД было выявлено 18 тысяч противоправных интернет-ресурсов (по распространению порнографических материалов, пропаганде насилия, экстремистских).