Страны СНГ будут вместе бороться с преступлениями в IT-сфере

Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала соглашение о сотрудничестве стран содружества по вопросам борьбы с IT-преступлениями.

Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Ратификация соглашения позволит активизировать взаимодействие стран-участниц СНГ, повысить результативность проводимых совместных оперативно-розыскных мероприятий. Об этом говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, передает Sputnik.

Документ был подписан в сентябре 2018 года в Душанбе. Подписи поставили главы Казахстана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На настоящий момент документ ратифицировали Узбекистан и Беларусь. Законопроект расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий. Национальные законодательства государств-участников в данной области будут сближены.