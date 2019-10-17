93% компаний в РК сталкиваются с киберугрозами

Больше всего бизнес боится потерять финансовую информацию.

Компания ESET рассказала о ситуации с информационной безопасностью в Казахстане и других странах СНГ, опросив около 250 системных администраторов и ИТ-директоров. В опросе, прошедшем в августе 2019 года, приняли участие респонденты из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Беларуси. Согласно результатам исследования, 93% компаний Казахстана сталкивались с внешними киберугрозами.

Наиболее распространенными для бизнеса угрозами стали спам (в мультивариативном опросе его отметили 79% респондентов), вредоносное ПО (66%), фишинг (25%), шифраторы (18%), корпоративный шпионаж (13%), DDoS-атаки (11%) и целевые атаки (10%). И только 7% респондентов из Казахстана отметили, что их компания вообще не сталкивалась с киберугрозами. Представители ESET отмечают, что фишинг и шифраторы более распространены в Казахстане, чем в целом по СНГ, где эти угрозы актуальны для 16% и 12% компаний соответственно.

В ходе исследования ESET изучила и вопрос внутренних угроз для бизнеса. Респонденты в Казахстане отметили следующие разновидности, актуальные для их компаний: уязвимости в ПО (49%), случайные утечки корпоративной информации (49%), потеря сотрудниками корпоративных мобильных устройств с чувствительными данными (24%), проблемы с ИБ на стороне провайдера услуг (23%). Каждая десятая компания Казахстана пострадала от намеренных утечек корпоративных данных из-за действий сотрудников. Еще 13% респондентов ответили, что с внутренними угрозами безопасности их компания не сталкивалась.

«Не удивительно, что из-за актуальности темы информационной безопасности большинство компаний Казахстана так или иначе противодействуют киберугрозам. Так, 96% респондентов используют антивирусные решения для защиты рабочих станций от вредоносных программ, 61% уделяют внимание контролю и обновлению ПО, 55% контролируют внешние устройства, подключаемые к корпоративной сети, а 23% выделяют критически важные сети. 20% компаний проводят внешний аудит корпоративной сети на предмет устойчивости к киберугрозам. Также крупные компании используют системы защиты от DDoS-атак (16%), системы DLP для предотвращения утечек информации (14%) и системы защиты мобильных устройств (14%)», — рассказал Актайлак Альмурашов, presale engineer представительства Eset Kazakhstan.

Наибольшее беспокойство опрошенные представители бизнеса высказали касательно потерь финансовой информации (75%), а также утечки персональных данных сотрудников (47%). Между тем, наблюдается определенный процент компаний, имеющих некоторые пробелы в вопросе обеспечения ИБ — 76% компаний ответили, что не имеют центра реагирования на ИБ-инциденты, а 21% не следит за новыми киберугрозами.

К настоящему моменту у Eset в РК более 30 тыс. частных клиентов, порядка 2000 корпоративных, более 200 партнеров. В планах у казахстанского представительства — двукратный рост оборота в ближайшие три года, а также усиление сегмента SMB.