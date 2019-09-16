Казахстанцев научат защищаться от хакеров

18-19 октября в Нур-Султане пройдет практическая конференция по кибербезопасности «Kaz’Hack’Stan».

Легко ли выведать секреты человека? Можно ли проникнуть в закрытое помещение за короткое время и освободиться от полицейских наручников? Смогут ли хакеры устроить катастрофу на АЭС? Казахстанцам предлагают всерьез задуматься о кибербезопасности, ведь именно такие теоретически возможные сценарии предложили участникам практической конференции по кибербезопасности «Kaz’Hack’Stan», которая пройдет 18–19 октября в городе Нур-Султан.

Участники конференции должны найти выход из предложенных ситуаций, посоревноваться в атаке на АЭС, а также смогут получить новые навыки и знания и продемонстрировать уже имеющиеся таланты.

Кроме того, желающие смогут совершить путешествие в прошлое — благодаря созданной игровыми консолями атмосфере 80-90-х годов.

«Kaz’Hack’Stan» пройдет в Казахстане уже в третий раз, в этом году конференция представлена в уникальном формате синергии официальных докладов органов власти на PROFIT Government Day, кейноутов лидеров рынка кибербезопасности, и целого дня выступлений «черных и белых шляп» — известных хакеров Центральной Азии и стран СНГ.

В течение двух дней участники смогут узнать больше о национальной кибербезопасности нашей страны, о том, какие киберугрозы стоят перед нами, о том, как проводятся киберраследования в органах власти и многом другом. Помимо этого, немалое внимание будет уделено практическим вопросам безопасности в медиапространстве и популярному противостоянию offensive vs defensive, а вопросы ИБ исследователи обсудят не только с органами власти, но и IT-разработчиками, а также профильными студентами.

В прошлом году «Kaz’Hack’Stan» собрал 1600 зарегистрированных участников и 30 титулованных спикеров, — в этом году планируется значительно увеличить количество гостей.

«Kaz’Hack’Stan» пройдет 18–19 октября в Нур-Султане, на площадке «Казмедиа Орталыгы».

Для участия необходимо пройти регистрацию:

— на первый день конференции

— на второй день конференции

Первых 500 участников, прошедших регистрацию, ждет приятный сюрприз!

Стратегический партнер конференции — Kaspersky. Организаторы — ЦАРКА, PROFIT Events, Казмедиа Орталыгы.