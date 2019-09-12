PROFIT Smart Business Day 2019: цифровизация и комфорт сотрудников как новые вызовы для бизнеса

Современные офисы должны стать лучшим местом для работы и отдыха — именно так работодатели сегодня борются за сотрудников.

Недавно мы уже рассуждали о построении цифровых офисов и цифровизации в контексте бизнеса. Большинство опрошенных нами экспертов очень позитивно смотрят на происходящие изменения, называя мобильность новой реальностью. На конференции PROFIT Smart Business Day 2019, которая прошла в Алматы 6 сентября, мы рассмотрели тему подробнее. Что представляет собой современный офис, каковы ожидания бизнеса и самих сотрудников, какие современные решения могут предложить вендоры? Спикеры и гости конференции активно делились своим мнением по этим и многим другим вопросам.

Николай Чумак, CEO IDNT и модератор конференции, отметил, что сегодня в офисах работают совершенно не те люди, что буквально 10 лет назад. Это цифровое поколение, которое ценит опыт.

«Многие проводят третью часть своей жизни в офисе, а некоторые — и половину. Люди выбирают компанию не только за зарплату, но и за ту рабочую среду, в которой они будут работать, за тот опыт и развитие, которые они получают. И они хотят, чтобы все это проходило в комфортной обстановке. Мы часто задаемся вопросом — а нужен ли вообще офис? Сегодня под офисом мы подразумеваем уже не просто столы и стулья, а среду, в которой работают люди — это физическая среда, программное обеспечение, устройства, которыми люди пользуются, а также разные сценарии и процессы», — говорит Николай Чумак.

При этом у бизнеса есть другое видение офиса. Помимо базовых операционных процессов перед бизнесом сегодня стоят задачи по созданию новых продуктов и сервисов, генерации новых бизнес-моделей. Это и появление новых компетенций, которых раньше не было. Сегодня работодатели и инвесторы понимают, что все эти процессы должны проходить в офисах новой формации.

«Сейчас все говорят о трансформации, которая начинается изнутри. Какой-то единой истины при создании офисов нет. Каждой компании нужно идти от своих процессов, своей функциональности, — высказывает мнение о современных офисах Асем Нургалиева, исполнительный директор ПКБ. — Для нас как для небольшой компании оперативность принятия решений — это, наверное, одна из самых главных ценностей. И именно эти функциональные особенности мы закладывали в офис. Каждая компания должна создавать офис под свою бизнес-модель. Сейчас модны лофты и opensрасе. Но важно не гнаться за модой, а идти за функциональностью».

Компании стремятся минимизировать и оптимизировать свои затраты на управление офисными процессами за счет современных решений и подходов. Так, например, Ольга Глухова, менеджер Jabra по работе с партнерами и ключевыми клиентами в России и СНГ, рассказала о гарнитурах, которые значительно облегчают жизнь офисных сотрудников, спикерфонах, а также решении для видеоконференций Jabra Panacast.

«Цель любой компании — это извлечение прибыли. Конкуренция на рынке растет, идет борьба за таланты. Компании привлекают людей, которые могут привнести что-то новое, могут сделать прорыв в бизнесе. Все двигаются в опенспейсы и коворкинг-зоны. Часто за сотрудниками уже не закреплены рабочие места. Более того, технологии позволяют работать все офиса, чем пользуется все больше сотрудников. 60% офисных работников используют мобильные устройства для выполнения рабочих задач. Сегодня компьютер, смартфон или планшет в сочетании с гарнитурой уже вполне могут являться рабочим местом. Современный бизнес выбирает уже не телефонные трубки, а гарнитуры. Наши решения позволяют работать больше, эффективнее, с большей отдачей. И они близки к идее Smart-офиса. Комфорт повышает продуктивность диалога, а использование профессиональных решений дает снижение общей стоимости владения», — говорит Ольга Глухова.

Тему оборудования и офисной инфраструктуры поддержал Сергей Глебов, старший менеджер Epson Europe B.V. по Центральной Азии и Закавказью. Он рассказал о продуктах Epson для бизнеса — печатном оборудовании и специальных программных решениях, призванных поднять на новый уровень вопросы документооборота в компании.

«Сейчас идет тенденция к тому, что работодатель борется за сотрудников, а не наоборот, сотрудники пытаются попасть в какую-то компанию. То есть, это изменение ментальности людей. Это новое цифровое поколение, и офисы будут подстраиваться под людей. Мы, как компания Epson, можем предоставить оборудование для любого офиса — и для домашнего, и для opensрасе».

Позицию Dell Technologies по управлению рабочим местом представил Султан Жакутов, менеджер по работе с ключевыми заказчиками. По мнению Dell, сегодня у разных сотрудников различные запросы к рабочему пространству для максимально продуктивной работы, и единое решение больше не подходит для всех. Компания разработала комплексный портфель продуктов, который позволяет выбрать решение, подходящее под стиль работы конкретных сотрудников.

«У каждого свое представление об офисе. Та рабочая среда, которая является эффективной для одного, может не подходить для другого. Мы в своей концепции умного офиса подходим к вопросу с точки зрения функциональных возможностей каждого сотрудника. Мы создаем технологии, которые удобны и функциональны для различных сотрудников. То есть для нас офис — это не какое-то пространство или помещение. Нет, офис начинается с индивидуального рабочего места каждого сотрудника», — рассказывает Султан Жакутов.

В секции технологичного управления немалый интерес вызвал доклад Руслана Омарова, генерального директора «Первого кредитного бюро» об использовании биометрии в бизнесе и деятельности государства.

«Ежегодно более 60 миллионов операций в Казахстане производится удаленно, в том числе с помощью ЭЦП. Но ЭЦП не дает 100-процентную идентификацию человека. Это можно сделать только с помощью биометрических технологий. Идентификация — это вопрос кредитных, финансовых и бизнес-рисков. И больше всего нуждаются в безопасных и удобных инструментах банковский сектор, рынок ценных бумаг, страхование, торговый сектор. Биометрия позволит нам удаленно получать необходимые услуги, чтобы мы не ходили ни в банк, ни в страховую компанию, ни в ЦОНы», — говорит Руслан Омаров.

Он рассказал об участии ПКБ в пилотном проекте по созданию Единой национальной биометрической системы, которая позволит пользователям проходить верификацию с данными из различных государственных БД, а также использовать этот инструмент для подтверждения сделок. При этом, по мнению спикера, биометрическая идентификация может и должна применяться не только в отношениях с государством или финансовыми компаниями. Образовательный сектор, медицина, бизнес тоже могут и даже должны использовать биометрию для идентификации человека.

Интересный кейс показали представители X NET. Они рассказали об ИТ-аутсорсинге нового поколения. Компания берет на себя сопровождение различных систем, по сути — всю технологическую часть функционирования офиса, позволяя бизнесу сфокусироваться на профильных задачах и не отвлекаться на решение непрофильных. Такой подход хорошо себя зарекомендовал, что показывает мировая статистика.

«Клиенты просят ИТ-аутсорсинг потому, что не понимают, чем занимаются их ИТ-отделы. Тенденция вполне очевидна — 31% ИТ-услуг в мире сегодня передаются на аутсорсинг, и организации будут продолжать делать это еще долгие годы, поскольку порядка 89% клиентов удовлетворены текущими аутсорсинговыми контрактами. По оценкам аналитиков, в 2018 году расходы на ИТ-сервисы и бизнес-услуги превысили 1 трлн долларов. Так что это достаточно большая ниша рынка», — говорит Вячеслав Ким, директор по региональному развитию X NET.

Еще один подход, который может использовать современный бизнес — облачные решения. И здесь уже речь не о привлечении и удержании сотрудников, а об основной задаче бизнеса — создании продуктов и услуг. Почему облака актуальны именно сейчас? Как отметил Дмитрий Маслов, руководитель технической экспертизы ИТ-ГРАД Казахстан, сегодня продукты и каналы продаж практически полностью цифровизировались. Современный потребитель «избалован» — именно мобильность становится определяющим фактором. При этом конкуренция растет, что требует снижения стоимости продуктов и сокращения сроков их вывода на рынок. И именно облачные технологии отвечают этим требованиям.

В числе прочих на конференции прозвучала любопытная мысль о том, что в будущем офисы тоже могут функционировать по принципу аутсорсинга, либо shared-офисов, которые будут использоваться сразу несколькими компаниями.

«Можно предположить, что тема сервисной модели приведет к тому, что офис перестанет быть какой-то капитальной собственностью, а станет услугой для компаний. Это своего рода диверсификация, возможность для бизнеса сконцентрироваться на своих бизнес-задачах, не отвлекаясь на вспомогательные вещи», — говорит Дмитрий Маслов.

В целом стоит отметить, что тема цифровизации бизнеса и офисов вызвала достаточно активные дискуссии. Различных подходов и решений здесь множество, и каждая компания должна выбрать для себя тот путь, по которому ей комфортнее идти. А общий тезис, которым руководствуются крупные мировые компании, сформулировал Николай Чумак: «Офис будущего — это функциональный, эмоциональный и социальный уровни. Это новый опыт для сотрудников, который дает им возможность мыслить по-другому. Офис относится к сотрудникам как к самым дорогим клиентам. У офиса в будущем мне видится две роли — обеспечение бизнес-процессов, управления и работы компании, а также развитие сотрудников, образование и вдохновение. От того, как организованы наши офисы и как они построены, как функционируют, будет зависеть, какие сотрудники к нам придут».

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Видеозапись конференции: