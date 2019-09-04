Современное рабочее место становится все более цифровым. Каковы тенденции в этой сфере и куда движется отрасль?

Один из основных трендов, который прослеживается сегодня в мире — это цифровая трансформация. Она затрагивает все сферы жизнедеятельности человека, включая и профессиональную. Ведь на работе мы проводим большую часть жизни. Цифровизация рабочих мест идет уже давно — мы привыкли пользоваться офисной техникой. Сегодня речь идет уже о полномасштабной трансформации — офисы становятся не просто цифровыми, они видоизменяются и оптимизируются для удобства человека.

Как отметила Светлана Вырыпаева, руководитель филиала НР Global Trading в Казахстане, понятие современного офиса и традиционные представления о нем за последние годы сильно изменились. Сегодня не человек приходит в офис, а офис «следует» за человеком, что ставит определенные задачи перед вендорами.

«Офис может быть где угодно: в аэропорту, в кафе, в каком-то цифровом центре, в стандартном офисе, в коворкинге. Собственно, офис везде, где находится сотрудник. И, соответственно, перед производителями программного обеспечения и железа задачи мобильности и безопасности поставили достаточно интересные вызовы по обеспечению эффективности работы в этих условиях», — считает Светлана Вырыпаева.

Тренд мобильности, о котором начали говорить еще несколько лет назад, получил новое развитие. И это больше не принцип Bring Your Own Device в его изначальном понимании. Сотрудники уже давно стали мобильными, удаленная работа все более популярна. А значит — грань между рабочими и личными устройствами практически стерлась. Люди хотят использовать самые современные девайсы в обоих случаях, без разделения на личные или рабочие.

«Компьютер сегодня превращается не только в помощника при личном использовании. Современный компьютер — это центр развлечения и центр для работы. Я считаю, что будущее за компьютерами. Это то, что сейчас не выкинешь, то, без чего нельзя представить вообще этот мир. В дальнейшем поток информации будет увеличиваться, соответственно, будет расти и мощность компьютеров, их возможности, чтобы успевать обрабатывать большие потоки информации», — говорит Илья Золин, Intel Retail Expert.

Компьютеры сегодня позволяют работать гораздо продуктивнее. Что делает их такими? Они стали тоньше и легче, а функционал 2в1 (планшет и ноутбук) позволил расширить число сценариев использования. Так же, как сенсорный экран и цифровое перо — они подняли на новый уровень удобство взаимодействия с устройством.

«При выборе техники для бизнес-задач люди ориентируются не на то, что самое дешевое, а на то, что качественно, и в процессе эксплуатации будет выдавать необходимый результат. Сегодня многие системы работают в облаке, к ним необходим доступ, интернет. От устройства требуется, чтобы оно было удобным, красивым, функциональным. Эти три составляющие, как раз, и дают людям основания выбрать тот или иной продукт», — отмечает Альнур Ермагамбетов, генеральный менеджер Lenovo Central Asia.

А вот Рамиль Алиев, chanel-менеджер Asus Казахстан, высказывает предположения о тотальном переходе в облака, когда речь идет об офисах и их будущей трансформации.

«Я думаю, что это, все-таки, будут какие-то компактные решения. Мы все больше движемся в сторону Big Data, все больше вычислений будет происходить в дата-центрах. Возможно, мы вернемся к такому формату, при котором на стороне пользователя будет лишь тонкий клиент. Но это, я думаю, вопрос не одного года. Кстати, один из примеров такого подхода — Office 365. Возможно, через несколько лет мы увидим и Windows Online. Я думаю, что все движется в сторону виртуализации», — говорит Рамиль Алиев.

Некоторые эксперты цифрового мира заглядывают гораздо дальше. Развитие каналов связи позволит улучшить процесс коммуникаций между людьми, и к привычным нам сегодня телеконференциям добавятся голограммы и дополненная реальность, а также сенсорные панели и голосовые помощники.

«Трансформация уже в действии, она началась. То, что 10-20 лет назад казалось фантастикой, мы сейчас активно используем, — говорит Нурлан Садыков, генеральный менеджер DELL Technologies в Казахстане и Центральной Азии. — У нас в компании 140 000 сотрудников в 180 странах мира, и все они распределены по разным городам. Но я, сидя в офисе, могу легко установить видеосвязь с тем человеком, с которым мне необходимо пообщаться. Или пригласить других для обсуждения. И это все возможно вне зависимости от того, где ты находишься или географически расположен: дома на диване или в офисе. Думаю, что когда-нибудь уровень развития коммуникаций позволит активно использовать технологии виртуальной и дополненной реальности. В скором времени мы сможем общаться голографически и не чувствовать, что между нами большие расстояния. Чем выше скорость подключения интернета, чем больше людей подключены к интернету, тем быстрее эти технологии будут развиваться».

Казахстанские офисы тоже становятся инновационными. Однако, по мнению Альнура Ермагамбетова, мы пока находимся на начальном этапе этих инноваций, если сравнивать с развитыми западными странами.

«Это видно и по структуре нашего IT-рынка — какую долю на нем составляет, условно говоря, железо, какую долю — программное обеспечение, сервисы, консалтинг. Соотношение говорит о том, что у нас огромный потенциал для роста, и это очень радует, потому что именно развитие сервисов, развитие защиты интеллектуальных прав поможет рынку, в том числе, развиваться намного динамичнее и быстрее. А для многих производителей, вендоров это хороший шанс, чтобы увеличить свое присутствие на нашем рынке», — говорит представитель Lenovo.

Аналогичного мнения придерживаются и в Logycom. По словам Романа Кучко, ведущего категорийного менеджера, Казахстан следует за мировыми тенденциями с небольшим отставанием: «Так же все переходит в облако, используются мобильные технологии, люди стараются приобретать устройства нового поколения, которые позволяют быть мобильными без привязки к офису».

При этом в числе основных опасений заказчиков по-прежнему остаются вопросы безопасности, которые с развитием тенденции мобильности становятся все насущнее. Вендоры и производители ПО прислушиваются к этим опасениям, стараясь предлагать новые и актуальные решения, а также дополнительные программные и аппаратные продукты для защиты данных.

«Угроза потери информации была и будет всегда. Есть определенная проблема с неосведомленностью пользователей о современных решениях по защите. В целом, современное программное обеспечение, продукты и устройства предоставляют данную возможность. Цифровая трансформация — это всегда риски, но в современном мире без цифровизации уже никуда, это необходимость», — говорит Роман Кучко.

Более подробно рассматривать тему цифровизации бизнеса и рабочих мест мы будем в рамках конференции PROFIT Smart Business Day, которая пройдет в Алматы 6 сентября.