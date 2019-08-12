Beeline запускает школу для специалистов обработки данных

Интенсивный курс обучения основам обработки, хранения и работы с большими данными смогут пройти разработчики, прошедшие тестирование.

Beeline Казахстан объявила о запуске Big Data School для обучения специалистов обработки больших данных. Обучение стартует 18 октября 2019 года. Big Data School — это интенсивный курс обучения основам обработки, хранения и работы с большими данными. Студенты научатся работать с передовыми технологиями в области Big Data- Apache Spark, Hadoop, Scala, NiFi, NoSQL БД и др. Планируется обучение технологиям, которые составят фундамент для карьеры разработчика в области Big Data. Набор в школу проводится по итогам тестирования, обучение — бесплатное.

Школу основали руководители и разработчики Beeline Казахстан, в том числе — директор по Big Data Екатерина Линкевич, ранее работавшая в роли директора по аналитике больших данных компании «МегаФон» (РФ). На ее счету — успешный запуск продуктов Big Data как для внутреннего, так и для внешнего использования, создание с нуля и развитие подразделения внутри оператора связи.

«Казахстан стремительно ускоряется в сфере использования больших данных. Проводится много митапов, появляются школы для аналитиков Big Data. Чувствуется интерес и со стороны бизнеса, и со стороны специалистов. Мы в Beeline тоже ощущаем дефицит подготовленных кадров, поэтому беремся обучить профессионалов не только для себя, но и для рынка. Профессионалом в области Big Data может стать любой специалист с аналитическим складом ума, благодаря нашему интенсивному курсу и последующей практике. Главное –желание встать в авангарде этой перспективной сферы, учиться, развиваться, работать», — прокомментировал событие Олег Алдошин, коммерческий директор по развитию нового бизнеса Beeline Казахстан.

По его словам, многие сферы в Казахстане нуждаются в продуктах на основе анализа данных для того, чтобы повысить эффективность и прибыльность. Телеком, банки, госсектор и другие области накопили большие объемы информации, которые требуют обработки и применения. В частности, под брендом Beeline Business уже реализуется продукт скоринга и верификации, который позволяет оценивать банковских заемщиков без кредитной истории.

К обучению приглашаются разработчики с профильным образованием и схожим опытом работы. Получить информацию о курсе и условиях обучения Big Data school можно по ссылке.