Заемщиков в Казахстане будут оценивать по расширенным данным от мобильных операторов

ПКБ и Beeline рассказали о новой скоринговой модели на основе данных о пользовании услугами связи, которая позволяет предугадать вероятность возврата клиентами заемных средств.

Первое кредитное бюро и Beeline Казахстан представили новую услугу верификации номера мобильного телефона и предоставление скоринговых данных, которая позволяет улучшить действующую скоринговую карту и оценивать даже заемщиков без кредитной истории. При получении займа клиенты банков смогут запросить данные по использованию услуг сотовой связи у оператора. Кроме того, новая услуга должна помочь выявить мошеннические телефонные номера на первой стадии кредитного процесса.

Как отметила Асем Нургалиева, этот проект позволил ПКБ сработать на опережение и предоставить клиентам возможность использования данных телеком-операторов и кредитного бюро: «Эпопея развития взаимоотношений между телекомами и финансистами достаточно длинная. Переговоры с операторами начались еще четыре года назад, и вот теперь мы получили синергию».

Скоринговая модель на основе данных о пользовании услугами связи позволяет предугадать вероятность возврата клиентом заемных средств. Скоринг рассчитывается с согласия абонента, на основе его письменного заявления, либо через SMS-авторизацию. Скоринговая модель учитывает более двух тысяч параметров по абонентам Beeline, куда входит широкий набор признаков профиля абонента, актуальных на дату поступления запроса. Екатерина Линкевич (Beeline Казахстан) рассказала о том, как был реализован этот проект. Он стал крупнейшим проектом на основе Big Data для оператора, и уже доказал свою востребованность.

«Уверена, что потенциал применения Big Data весьма высок. Интернет, банки, телеком, нефтегазовый и госсектор Казахстана накопили огромные массивы больших данных. Настало время, когда мы начинаем их использовать», — добавила Екатерина Линкевич.

Она подчеркнула, что продукт не ограничен применением только в банковском или микрофинансовом сегментах рынка. Он может быть полезным страховым компаниям, а также организациям, где присутствует потребность в оценке финансовой благонадежности клиентов. В дальнейшем Beeline планирует расширить возможности использования Big Data.

Пока сервис доступен только по абонентам Beeline. Однако уже в ближайшее время ПКБ обещает представить новый скоринг по данным любого мобильного оператора.

Виктор Шкипин, профессор практики в Skolkovo Moscow Schoolof Management, рассказал о практике применения инструментов Big Data и машинного обучения в оценке рисков в финансовых организациях. Использование Big Data в МФО и банках, по его словам, позволяет принимать правильные решения по кредитам, совершенствовать риск-модели, снижать стоимость привлечения клиентов и операционные издержки на обработку заявок. Кроме того, большие данные дают финансовым организациям понимание общих тенденций, что, в свою очередь, дает возможность быстро перестраивать предложение для клиентов и выходить на новые рынки.