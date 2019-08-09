В Казахстане разработали цифровую карту сельхозземель

«Қазақстан Ғарыш сапары» предоставляет государственным органам услуги дистанционного мониторинга сельскохозяйственных земель и природных ресурсов по 32 задачам.

В Казахстане разработали цифровую карту сельхоз-земель. Она включает более 35 миллионов гектаров пашен. Это стало возможным благодаря широким возможностям отечественной космической инфраструктуры. Система дистанционного зондирования земли позволяет оценить общее состояние пастбищ. Кроме того, может определять качество урожая, продуктивность растительности и спрогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур. При этом, космический мониторинг затрагивает все этапы, начиная от посева и до ее уборки, сообщает Kazakh TV.

«Результаты мониторинга очень полезны для государственных органов. Также собирается информация об урожайности. Когда дело доходит до некоторых различий в информации между данными дистанционного зондирования и статистическими данными, в этом направлении проводится специальная работа», — рассказала Найля Танат, инженер «Қазақстан Ғарыш Сапары».

На обширной территории Казахстана много лесов и зеленых насаждений. Космический мониторинг позволяет оценивать лесистость и вносит вклад в сохранение лесного фонда страны. К примеру, система помогает предотвращать лесные пожары и вести учет лесного фонда, также отслеживать данные о лицензионных границах вырубки.

«Снимки из космоса мы отправляем факты в геопортал, единую информационную базу, и передаем в Комитет лесного хозяйства и животного мира. Одной из наших ключевых задач является прогнозирование зон высокого риска», — пояснил Сабыржан Ильясов, руководитель отдела «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Национальная космическая компания «Қазақстан Ғарыш сапары» предоставляет государственным органам услуги дистанционного мониторинга сельскохозяйственных земель и природных ресурсов по 32 задачам. В этом году также был запущен проект спутникового обмена данными. Отметим, что сегодня над обработкой снимков, полученных от казахстанских спутников, работают 180 отечественных специалистов.