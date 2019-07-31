Кселл запустил пилотную сеть Интернета вещей

В центре Алматы Кселл запустил в пилотном режиме проект сети NB-IoT.

Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) — это стандарт сотовой связи, разработанный специально для коммуникации в рамках Интернета вещей (IoT). Сеть позволяет подключать сотни тысяч устройств одновременно, при этом технологии энергосбережения обеспечивают их работу от одной батареи до 10 лет.

«Это важный этап на пути к развертыванию сети, на которой „Кселл“ планирует строить свою экосистему Интернета вещей в будущем. Внедрение NB-IoT началось осенью прошлого года. „Кселл“ и Ericsson совместно работали над активацией программного обеспечения, над настройкой параметров оборудования, проводили тестирование абонентских устройств. Благодаря совместным усилиям, партнеры „Кселл“ — производители устройств и концепций для IoT — получили возможность тестировать устройства и создавать новые продукты на основе чипов NB-IoT. Сейчас в нашей сети проходят пилотные испытания трекеры, которые могут быть полезны как в сельском хозяйстве, так и для персонального применения нашими клиентами в их повседневной жизни», — отметил директор по развитию бизнес-рынка АО «Кселл» Вадим Лю.

Сигнал сети NB-IoT может обслуживать десятки тысяч устройств в зоне действия одной базовой станции. Он проникает даже в труднодоступные места — в подвальные помещения, подземные парковки. Стандарт NB-IoT позволяет создавать промышленные и потребительские сценарии для «умных городов», «умных» зданий, «умной» промышленности, для оптимизации инфраструктуры ЖКХ, для защиты окружающей среды и обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, что Интернет вещей на базе NB-IoT также реализует Beeline, активно в сторону Интернета вещей смотрит Казахтелеком, а недавно о начале строительства сети Интернета вещей объявил и ASTEL. Кроме того, казахстанская компания OrionM2M с 2016 года разрабатывает IoT-решения на собственном производстве.