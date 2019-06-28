ASTEL строит сеть для вещей

Телекоммуникационная компания ASTEL запускает собственную беспроводную сеть для Интернета вещей на основе технологии LoRaWAN, которая покроет все крупнейшие города страны.

Речь идет о более пятисот базовых станциях, инсталляция закончится к августу. В Шымкенте и Кокшетау работы уже завершены, сейчас они идут в Алматы и Нур-Султане. Проектом предусмотрено полное покрытие в городской черте, что гарантирует бесперебойную работу всех «умных» устройств, подключенных к сети. Региональные департаменты компании представлены во всех областных центрах, что гарантирует поддержку на местном уровне.

ASTEL в проекте выступает не только в роли оператора, но и комплексного интегратора, предоставляющего клиентам решение «под ключ», которое предполагает и установку «умных» устройств, и их подключение. ASTEL — это один из лидеров центрально-азиатского телеком-рынка, сервис-интегратор с 25-летним опытом, является членом международной некоммерческой организации Lora Alliance, развивающей стандарт LoRaWAN. Новое для себя направление IoT (Internet of Things) компания будет развивать под брендом ASTEL M2M.

Интернет вещей становится одним из самых перспективных направлений развития глобального IT и телеком рынка. Конкуренция заставляет автоматизировать все большее количество процессов в производстве, управлении и потреблении ресурсов. Причем такая автоматизация предполагает не только контроль за состоянием каких-то объектов или приборов, но и зачастую — анализ большого объема данных. Крупные мировые корпорации — авиаперевозчики, нефтегазовые, строительные, финансовые, e-commerce — уже сейчас при помощи IoT строят динамические модели в бизнесе, анализируют информацию в режиме реального времени. Это гарантирует повышение конкурентоспособности за счет оптимизации процессов, позволяет существенно уменьшить себестоимость продуктов и услуг, повышать эффективность бизнеса.

«ASTEL всегда внедряла самые передовые технологии в числе первых в Казахстане. Развитие Интернета вещей не будет исключением, — говорит президент ASTEL Владимир Бреусов. — Проведя комплексный анализ наиболее передовых в смысле цифровизации стран, изучив мировой опыт, мы выделили приоритетные направления. Это нефтяная отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, логистика, сельское хозяйство и ритейл. Уже готовы к внедрению несколько решений для розничной торговли, которые помогут производителям и продавцам товаров контролировать соблюдение условий хранения продукции. Мы также запустили проекты по дистанционному сбору показаний с приборов учета в Алматы, Шымкенте и Нур-Султане. Наша компания готова разрабатывать индивидуальные проекты по автоматизации процессов с применением M2M для любого бизнеса. Отдельным приоритетом для нас стоит разработка и вывод на рынок „умных“ устройств для конечных пользователей».