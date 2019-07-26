Кселл: итоги II квартала 2019

В компании заявляют о росте основных показателей.

Акционерное общество «Кселл» объявило промежуточные результаты работы за II квартал и первое полугодие 2019 года. Во втором квартале чистый объем продаж компании вырос на 4,3% и составил 37,87 млрд тенге, а доход от услуг - на 6,7%, до 34,19 млрд тенге. По итогам полугодия чистый объем продаж вырос на 0,5% (73,049 млрд тг.), а доход от услуг — на 2,4% (65,84 млрд тг.).

«Я рад сообщить, что по итогам второго квартала мы добились прорывных результатов. Операционные и финансовые показатели начали стабилизироваться, одновременно создавая прочную основу для будущего роста, — отметил Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор и председатель правления АО „Кселл“. — Впервые за пять лет мы смогли преодолеть негативный тренд в показателях по сервисной выручке и продемонстрировать значительный рост в 6,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Общая выручка во втором квартале выросла на 4,3%, что является самым большим показателем роста с 2013 года. Важно отметить, что эти результаты были достигнуты под руководством нового управленческого состава».

Чистая прибыль по итогам квартала увеличилась на 156,8% и составила 2, 87 млрд тенге. Между тем, чистая прибыль по итогам первого полугодия оказалась негативной и составила -5,88 млрд тенге. Это стало следствием прекращения сотрудничества с ТОО «Кар-Тел» в рамках соглашения о совместном использовании сети и признания штрафа в размере 14,552 млрд тенге, который был учтен как единовременный расход.

Чистая выручка, 2019 г

I квартал — 35,18 млрд тенге (снижение относительно аналогичного периода 2018 г. на 3,3%)

II квартал — 37,87 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г. на 4,3%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, за второй квартал вырос на 48,8%, рентабельность по EBITDA выросла до 42,5%. За полугодие рост EBIDTA составил 29,1% (до 30,04 млрд тг.), а рентабельность по EBITDA — 41,1%.

«Тщательный анализ и контроль расходов со стороны нового руководства, а также существенная оптимизация затрат привели к значительному росту показателя EBITDA, рост которого, без учета применения МСФО 16, составил 35,6%», — пояснил Каспарс Кукелис.

EBITDA, 2019 г

I квартал — 14,02 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г на 12,6%)

II квартал — 16,088 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г на 48,8%)

А вот абонентская база компании в отчетном периоде показала значительное снижение — на 13,8% относительно аналогичного периода прошлого года. В АО «Кселл» такой результат связывают с реализацией стратегии по привлечению качественных клиентов и ухода от дистрибуции, основанной на объемах.

Абоненты, 2017 г

I квартал — 8,741 млн

II квартал — 8,676 млн

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) во втором квартале вырос на 7,9%, до 233 минут, а по итогам полугодия — на 7,1% (226 минут).

MOU, 2018 г

I квартал — 218 мин (рост на 5,8%)

II квартал — 233 мин

ARPU (средняя выручка на одного пользователя) тоже демонстрирует рост — на 21,1% по итогам второго квартала и на 15,2% по итогам полугодия. В компании отмечают, что ранее столь существенный рост ARPU наблюдался в 2014 году.

ARPU, 2018 г

I квартал — 1194 тг.

II квартал — 1309 тг.

Доход от голосовой связи и прочих услуг по итогам II квартала вырос на 3,9% и составил 20,013 млрд тенге. По итогам полугодия этот показатель достиг 37,864 млрд тенге. Оператор заявляет о значительном росте доли пакетных предложений. На конец второго квартала их использовало более половины абонентов. Годом ранее эта доля составляла 40%.

Доход от услуг передачи данных во втором квартале вырос на 14,4%, до 12,443 млрд тенге. Рост трафика данных составил 30,7% (74,2 петабайта). По итогам полугодия доход от услуг по передаче данных вырос на 8,4% (24,265 млрд тг.), а трафик данных вырос на 32,7% (149,1 Пб). Отмечается и развитие сегмента 4G. 64% от общего объема трафика оператора приходится на LTE, а проникновение 4G-устройств в сети Кселл превысило 57%. Всего же в сети Кселл проникновение смартфонов достигло 70%. Количество пользователей 4G составляет более 2,37 млн абонентов.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) снизились во втором квартале до 2,13 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 5,6%.

CAPEX, 2018 г

I квартал — 2,13 млрд тенге

II квартал — 2,13 млрд тенге