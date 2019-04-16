Кселл и Beeline расторгли договор о совместном использовании сетей

Компания Кселл готовится выплатить штраф в размере 14,5 млрд тенге.

В августе 2016 года Beeline и Кселл подписали соглашение о совместном развитии сети 4G/LTE в Казахстане. Оно предусматривало использование готовых базовых станций, а также совместное планирование сети на всей территории страны. Компании намеревались общими усилиями создавать инфраструктуру сети четвертого поколения для казахстанцев.

Однако сегодня АО «Кселл» предоставило в адрес Казахстанской фондовой биржи (KASE) информационное сообщение от 15 апреля 2019 года, в котором говорится о расторжении договора с ТОО «Кар-Тел».

«Акционерное общество „Кселл“ — лидирующий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, информирует о получении письменного уведомления от ТОО „Кар-Тел“ о прекращении сотрудничества в рамках соглашения о совместном использовании сети в Казахстане от 29 августа 2016 года. Данное уведомление, связанное с приобретением АО „Казахтелеком“ 75% акций АО „Кселл“, прекращает действие соглашения и накладывает на Кселл обязательство по выплате штрафа в размере 14,5 млрд тенге. Указанная сумма штрафа подлежит выплате в течение 30 календарных дней после получения счета. Стороны будут согласовывать период выхода из соглашения в рабочем порядке», — говорится в сообщении компании.

Как стало известно Profit.kz, Beeline Казахстан тоже готовится озвучить свою официальную позицию по этому вопросу. Пока оператор не разглашает подробности, но обещает внести ясность в ближайшее время.