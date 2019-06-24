Назначены председатель и члены правления Кселл

В акционерном обществе рассказали об изменении состава правления.

На общем собрании акционеров Кселл 19 июня 2019 года назначены председатель и члены правления. Об этом сообщает KASE. Согласно документу, председателем правления назначен Каспарс Кукелис (главный исполнительный директор), а членами правления стали Аскар Есеркегенов (главный технический директор) и Сергей Ельцов (главный директор по правовым вопросам). Срок полномочий председателя и членов правления составит один год.

Напомним — по итогам первого квартала 2019 года чистый объем продаж АО «Кселл» снизился на 3,3%, а доход от услуг — на 1,8%. Оператор намерен сосредоточиться на стабилизации операционных и финансовых показателей, одновременно создавая прочную основу для будущего роста.