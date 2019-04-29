Кселл: итоги I квартала 2019

Оператор нацелен на стабилизацию операционных и финансовых показателей, а также создание прочной основы для будущего роста.

АО «Кселл» объявило результаты деятельности за январь–март 2019 года. Чистый объем продаж оператора снизился на 3,3%, а доход от услуг — на 1,8% (до 31,65 млрд тенге). Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, оставалась стабильной на уровне 6,27 млрд тенге.

«Сейчас наш главный приоритет — стабилизировать операционные и финансовые показатели, одновременно создавая прочную основу для будущего роста. Мы рассматриваем все потенциальные возможности и расширение масштаба деятельности после приобретения АО „Казахтелеком“ контрольного пакета акций в конце 2018 года. Эта дорожная карта позволит расширить интеграцию инфраструктуры и сетей, что приведет к положительному долгосрочному влиянию на затраты, несмотря на некоторые первоначальные инвестиции. Мы с нетерпением ожидаем повышения эффективности и предоставления лидирующих на рынке услуг, в то же время постоянно концентрируясь на наших обязательствах по обеспечению наивысшего уровня ценности для наших клиентов и наших акционеров», — так прокомментировал итоги начала года Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Чистая выручка, 2019 г

I квартал — 35,18 млрд тенге (снижение относительно аналогичного периода 2018 г. на 3,3%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, вырос на 12,6%, рентабельность по EBITDA улучшилась до 39,9%.

EBITDA, 2019 г

I квартал — 14,02 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2018 г на 12,6%)

Абонентская база оператора в отчетном периоде снизилась до 8,741 млн пользователей. Как объясняют в Кселл, это связано с новой стратегией по привлечению «качественных» клиентов и уходу от дистрибуции, основанной на объемах.

Абоненты, 2018 г

I квартал — 8,741 млн

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг снизился на 3,6% и составил 17,85 млрд тенге. Объем голосового трафика снизился на 6,3%, до 4,8 млрд минут, при этом показатель ARMU (средняя выручка за минуту соединения) снизился до 2,0 тенге. Доход от услуг интерконнекта снизился на 7,2% и составил 4,92 млрд тенге.

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в первом квартале вырос на 5,8%, до 218 минут, однако оказался ниже предшествующих кварталов.

MOU, 2018 г

I квартал — 218 мин (рост на 5,8%)

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) также продемонстрировал рост — на 9,5%.

ARPU, 2018 г

I квартал — 1194 тг.

Доход от услуг передачи данных продолжает расти — в первом квартале этот рост составил 2,7% (до 11,82 млрд тенге). Трафик данных вырос на 34,7%, составив 74,9 петабайта (Пб).

Напомним — недавно стало известно о том, что Кселл получил письменное уведомление от ТОО «Кар-Тел» о прекращении сотрудничества в рамках соглашения о совместном использовании сети 4G, связанное с приобретением Казахтелеком 75% акций АО «Кселл». Как отмечают в Кселл, выход из соглашения потребует детального планирования для подготовки сетевой инфраструктуры. В соответствии с условиями соглашения, Кселл понесет штраф в размере 14,552 млрд тенге. В компании уверяют, что имеют достаточный доступ к средствам для покрытия этих расходов.

«Мы стремимся обеспечить бесперебойную реализацию этого процесса и будем стремиться к тому, чтобы абоненты Кселл в конечном итоге получили доступ к еще более высокому стандарту сети 4G/ LTE», — говорит Каспарс Кукелис.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) снизились до 2,13 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 6,1%.

CAPEX, 2018 г

I квартал — 2,13 млрд тенге