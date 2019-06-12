Казахстанцы пожаловались на перебои в работе WhatsApp

Проблемы с работой мессенджера наблюдались в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Жезказгане, Павлодаре и других городах.

11 июня в ряде городов Казахстана возникли проблемы с мессенджером WhatsApp. Кто-то жалуется на то, что не может отправить и принять медиафайл, кто-то отмечает, что не работает приложение мессенджера на компьютере, передает Zakon.kz.

Судя по комментариям пользователей на Downdetector, перебои в работе WhatsApp замечены не только в Казахстане. С самого утра поступают сообщения от пользователей из Америки, Великобритании, Румынии, Мальты, Испании. В основном поступают жалобы на работу Whatsapp Web.

Между тем, в Казахстане по-прежнему периодически не работает Telegram, наблюдаются также проблемы с доступом в Facebook. Напомним — ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что не знал о блокировках соцсетей.