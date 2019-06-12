О блокировках соцсетей спросили Токаева

По его словам, он был «не в курсе» блокировок.

Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о блокировке социальных сетей в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Я сам активный пользователей социальных сетей. Персонально веду свою страничку в Twitter. Откровенно говоря, я не совсем был в курсе, что социальные сети блокировались. Правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение. Но при том понимании, что социальные сети, все же, не должны использоваться в деструктивных целях, сеять раздор и провоцировать людей на столкновения друг с другом. Этого нельзя нам допускать, но нужно, конечно, работать и другими средствами. Интернет — вещь универсальная. Это реальность нашей жизни», — сказал Токаев.