Объем глобального рынка IoT в ритейле к 2026 году достигнет $101 млрд

Распространение интеллектуальных устройств и развитие отрасли электронной коммерции будут стимулировать рост этого рынка.

Объем глобального рынка Интернета вещей в сфере розничной торговли в 2017 году составил 21,2 млрд долларов и к 2026 году достигнет 101 млрд долларов. Согласно данным исследования ResearchAndMarkets, средний ежегодный рост рынка в этот период составит 18,9%, передает Iot.ru https://iot.ru

В число ключевых факторов, влияющих на рост рынка, аналитики включили спрос на повышенную гибкость в ритейле, рост популярности смартфонов и снижение стоимости оборудования. Необходимость в общих стандартах ограничивает рост рынка.

Ведущим рынком в течение прогнозируемого периода был и останется Азиатско-Тихоокеанский регион. Ожидается, что распространение интеллектуальных устройств и развитие отрасли электронной коммерции будут стимулировать IoT в ритейле.