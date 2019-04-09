Мировой рынок кибербезопасности достиг 37 млрд долларов

Рост в 2018 году составил 8,8%.

По оценкам аналитической компании Canalys, мировые расходы на решения по кибербезопасности достигли 37 млрд долларов США в 2018 году, увеличившись на 9,1% по сравнению с 2017 годом. Самым выдающимся сегментом стала сетевая безопасность, где рост составил 12,6% в годовом исчислении благодаря созданию гибридных и сложных сред.

Продукты для защиты веб-сайтов и электронной почты выросли на 8,2%, далее последовали решения по защите конечных точек и решения для управления уязвимостями и безопасностью, которые выросли на 7,3% каждое. При этом, темпы роста в различных регионах были схожими: от 7% в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 10,5% в EMEA, в Латинской Америке — 9,2%, в Северной Америке — 8,9%.

Cisco (первое место, с долей рынка 9,9%), Palo Alto Networks (второе место, 6,9%) и Fortinet (пятое место, 5,5%), которые специализируются на продуктах для сетевой безопасности, опередили рынок, продемонстрировав двузначный рост. Check Point заняла третье место в рейтинге с долей рынка 6,1%. Однако ее показатель год-к-году улучшился всего на 4,6%. Symantec находится на четвертом месте с долей 6,1%, продемонстрировав снижения на 12% по итогам 2018 года.