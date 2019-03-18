Компания «Казахтелеком» провела переговоры с миноритарными акционерами

При выкупе акций компания планирует применить коэффициент, который отражает отношение чистого дохода за 2018 год к чистому доходу за 2017 год на консолидированной основе.

Сегодня состоялись переговоры между представителями компании «Казахтелеком» и миноритарными акционерами, предъявившими требования о выкупе акций в связи с их несогласием с решением совета директоров о заключении крупной сделки (приобретение 75% акций АО «Кселл»).

В ходе переговоров с участием независимых директоров АО «Казахтелеком» был обсужден подход к определению цены выкупа, который планирует применить компания, в соответствии с утвержденной методикой определения стоимости акций и действующим законодательством. Отметим, что право выкупа акций предусмотрено законодательством, и компания, строго соблюдая его нормы, не оспаривает данное право своих акционеров.

«Соответствующая норма закона является защитной мерой, которая предоставляет акционерам простой и прозрачный механизм возврата средств, вложенных в акции, путем их продажи эмитенту в случаях, предусмотренных в законодательстве, в том числе, в случае несогласия с решением о заключении крупной сделки, в соответствии с утвержденной методикой выкупа. Компания со своей стороны выражает полную готовность к исполнению данных обязательств», — отметил главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Асхат Узбеков в ходе переговоров.

По его словам, открытый диалог с миноритарными акционерами позволил сторонам изложить все свои аргументы. Так, при выкупе акций компания планирует применить коэффициент, который отражает отношение чистого дохода за 2018 год к чистому доходу Общества за 2017 год на консолидированной основе.

«„Казахтелеком“ при выкупе акций у миноритариев берет за основу консолидированную финансовую отчетность за 12 месяцев 2018 года к аналогичному периоду 2017 года. При этом текущая цена — это цена закрытия предыдущего торгового дня на дату принятия решения советом директоров о заключении крупной сделки (12 декабря 2018 года) по каждому виду акций. То есть, стоимость простых акций по состоянию на 11 декабря 2018 года, привилегированных — на 6 декабря 2018 года, это последняя дата, когда проводились торги до решения о крупной сделке. Речь идет о единой цене по каждому виду акций», — особо отметил А.Узбеков в ходе переговоров.

Также он подчеркнул, что с учетом значительного повышения эффективности деятельности АО «Казахтелеком» в 2018 году относительно 2017 года рассчитанный таким образом коэффициент отражает существенную премию в цене выкупа над рыночной ценой акций компании.

Вместе с тем, количество миноритарных акционеров АО «Казахтелеком», согласных со сделкой по приобретению акций АО «Кселл», превышает 16 тысяч. Наряду с этим, после принятия решения о заключении сделки по приобретению 75% акций АО «Кселл», международные рейтинговые агентства, кредитные рейтинги которых присвоены АО «Казахтелеком» и АО «Кселл», провели тщательный финансовый анализ и выпустили обновленные отчеты позитивного содержания. В частности, рейтинговое агентство FitchRatings поставило рейтинги АО «Казахтелеком» (ВВ+, прогноз «Стабильный») и АО «Кселл» (BB, прогноз «Стабильный») на позитивный пересмотр после подписания АО «Казахтелеком» соглашения о приобретении 75% доли голосующих акций в АО «Кселл». Рейтинговое агентство S& P GlobalRatings подтвердило рейтинг АО «Казахтелеком» (ВВ+, прогноз «Стабильный») после подписания АО «Казахтелеком» соглашения о приобретении 75% голосующих акций в АО «Кселл».