Банки развивают интернет-торговлю

Уже три крупнейших БВУ запустили онлайн-магазины для приобретения товаров в рассрочку и в кредит.

Объем безналичных платежей на территории РК за 2018 год составил 5,5 трлн тг, что в 2,1 раза больше, чем за январь–декабрь 2017 года. Безналичные платежи через интернет за 2018 год достигли 2,9 трлн тг — в 2,7 раза больше, чем в прошлом году, что позволило им занять долю в 52,1% от всего объема безнала (годом ранее — 40,7%), сообщает Ranking.kz.

Заметим, ранее лидировали платежи через POS-терминалы, но за январь–декабрь 2018 года на их долю пришлось только 42,8% (в 2017-м — 50,3%); объем таких платежей составил 2,3 трлн тг, рост за год — на 79,2%. На прочие способы безналичной оплаты приходится лишь 5,1%, или 277,8 млрд тг.

Существенные объемы безналичных платежей через интернет в 2018 году пришлись на конец года — время предновогодних акций, распродаж и «черных пятниц». Наибольшие объемы были зафиксированы в декабре (405,5 млрд тг, что составило 59,1% от всех безналичных платежей), ноябре (338,1 млрд тг) и октябре (302,5 млрд тг).

Банки также участвуют в популяризации безналичных платежей через интернет-ресурсы, и не только благодаря выпуску платежных карт, но и через запуск собственных онлайн-магазинов, где можно приобрести самые разнообразные товары. Такие онлайн-площадки имеются у трех БВУ из 28: Народного Банка, Kaspi Bank и ForteBank. Эти площадки предлагают не только безналичный способ оплаты, но и покупку товара в рассрочку и кредит.

У Народного Банка это Homeshop (от Qazkom), где можно купить товары в рассрочку на срок до 12 месяцев, на любую сумму от 10 тыс. тг, при помощи кредитной карты от Qazkom и Народного Банка. У Kaspi Bank — Kaspi Магазин, где можно купить товары в рассрочку на три месяца, на сумму от 300 тг до 1 млн тг, или в кредит (на срок до 24 месяцев), на сумму от 15 тыс. тг до 1 млн тг. У ForteBank это ForteMarket, где при оплате картой Forte Credit Card можно приобрести товары в рассрочку на четыре месяца, на сумму до 3 млн тг.

Во всех банковских онлайн-магазинах имеется возможность выбрать продавца, а также вариант доставки или самовывоза.