PROFIT Retail & Finance Day. Алматы

Финтех и банки, супераппы, цифровизация розничных сетей и ТРЦ, маркетплейсы, умная логистика.

Profit Retail & Finance Day — конференция, посвященная цифровизации и автоматизации ритейла и финсектора: маркетплейсы и финтех, умные кассы и ИИ, экосистемы и супераппы, цифровая лояльность и большие данные, умная логистика. Конференция проводится ежегодно с 2015 года

За последние несколько лет технологии развивались настолько стремительно, а разные сферы настолько тесно переплелись друг с другом, что порой невозможно провести границу. И в 2023 году мы окончательно поняли, что современный ритейл с его маркетплейсами и электронной коммерцией неотделим от банковских экосистем и платежных сервисов. Финтех связал эти сферы в единое целое. И в то же время традиционная финансовая инфраструктура отошла на второй план — банки переместились в смартфоны.

Итогом стало объединение двух топовых конференций — Profit Retail Day и Profit Finance Day. Будет еще интереснее и полезнее!

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.