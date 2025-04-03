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150 МВт составит мощность новой ветроэлектростанции в Карагандинской области

    PROFIT Retail & Finance Day. Алматы

    Финтех и банки, супераппы, цифровизация розничных сетей и ТРЦ, маркетплейсы, умная логистика.

    Мероприятие пройдет 4 апреля 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

    Profit Retail & Finance Day — конференция, посвященная цифровизации и автоматизации ритейла и финсектора: маркетплейсы и финтех, умные кассы и ИИ, экосистемы и супераппы, цифровая лояльность и большие данные, умная логистика. Конференция проводится ежегодно с 2015 года

    За последние несколько лет технологии развивались настолько стремительно, а разные сферы настолько тесно переплелись друг с другом, что порой невозможно провести границу. И в 2023 году мы окончательно поняли, что современный ритейл с его маркетплейсами и электронной коммерцией неотделим от банковских экосистем и платежных сервисов. Финтех связал эти сферы в единое целое. И в то же время традиционная финансовая инфраструктура отошла на второй план — банки переместились в смартфоны.

    Итогом стало объединение двух топовых конференций — Profit Retail Day и Profit Finance Day. Будет еще интереснее и полезнее!

    Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

    Организатор — PROFIT Events
    Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
    +7 (727) 390-32-21

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