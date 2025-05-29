«Арнур Кредит»: когда цифровизация работает на клиента

Еще несколько лет назад процесс одобрения кредита мог занимать до трех дней — сегодня он занимает до 15 минут.

В условиях стремительной цифровой трансформации финансового сектора Казахстана микрофинансовая организация «Арнур Кредит» демонстрирует, как технологии становятся основой не только бизнес-эффективности, но и социальной ответственности. Благодаря внедрению скоринговых систем, кредитного конвейера, защищенной IT-инфраструктуры и современных CRM-решений, компания выстраивает прозрачную и быструю модель микрофинансирования, ориентированную на потребности клиентов и высокие стандарты безопасности.

Еще несколько лет назад процесс одобрения кредита мог занимать до трех дней. Сегодня он занимает до 15 минут. Этот прогресс стал возможен благодаря внедрению автоматизированных скоринговых систем и уникального программного обеспечения — кредитного конвейера.

«Если раньше ручная выборка занимала значительный период времени, то сейчас время существенно сокращается за счет автоматизации. Уходит риск человеческой ошибки и даже риск мошенничества», — отмечает Председатель Правления МФО «Арнур Кредит» Раушан Курбаналиева.

Современные скоринговые механизмы позволяют учитывать доход, долговую нагрузку, бизнес-показатели, использовать стоп-факторы и коэффициенты. Такие технологии не просто ускоряют процесс, но и делают его прозрачным и объективным. Кредитные решения больше не зависят от конкретного сотрудника, что исключает субъективность и повышает доверие клиентов.

Технологии в масштабе

Благодаря стандартизации бизнес-процессов и масштабированию IT-решений, компания увеличила число клиентов с 19,5 тысяч до 25 тысяч всего за один год. Все решения, внедренные в головном офисе, оперативно адаптируются и распространяются на региональные представительства.

«Скоринговые системы и наш главный инструмент — кредитный конвейер — позволяют масштабироваться и стандартизировать процессы принятия решений по кредитам на все регионы», — объясняет глава компании.

«Арнур Кредит» сегодня — это развитая филиальная сеть, функционирующая по единым цифровым стандартам, что делает клиентский опыт одинаково качественным и предсказуемым в любом регионе Казахстана.

В условиях обработки чувствительной информации особое внимание уделяется кибербезопасности. Компания применяет двухфакторную аутентификацию как для клиентов, так и для сотрудников, использует шифрование каналов связи, защиту от внешних атак и системы мониторинга доступа к персональным данным.

«Мы тратим значительные ресурсы на IT-защиту. Используем криптозащиту каналов, двухфакторную аутентификацию, защиту на уровне всех систем. Мы всегда делаем чуть больше, чем требуют регуляторы», — подчеркивает Курбаналиева.

Кроме того, в компании функционирует полноценный отдел IT-безопасности, который контролирует защиту на всех уровнях — от доступа к клиентским базам до внешних фаерволов.

Компания делает акцент не на собственную разработку программного обеспечения, а на сотрудничество с признанными международными поставщиками IT-решений. Такой подход позволяет не распылять ресурсы и сосредоточиться на основном бизнесе — микрофинансировании.

«Мы выбрали путь аутсорсинга. Берем проверенные цифровые решения, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Это позволяет нам быть эффективными и гибкими», — рассказывает Курбаналиева.

Управление отношениями на новом уровне

Одним из ближайших этапов развития компании станет интеграция CRM-системы и расширенного контакт-центра. Это позволит отслеживать всю историю взаимодействия с клиентом, его бизнес-развитие, изменения в потребностях, а также предоставлять персонализированные консультации.

«Когда клиент позвонит, наш оператор сразу увидит всю картину: сумму кредита, наличие просрочек, залог и другую важную информацию. Это ускорит обслуживание и сделает его более качественным», — поясняет глава компании.

CRM-система также позволит компании лучше отслеживать успехи клиентов: как изменился их бизнес, какие виды деятельности появились, и какие финансовые инструменты будут наиболее полезны на следующем этапе развития.

Во время международной IT-конференции в Орландо представители «Арнур Кредит» изучили новейшие тренды — от облачных решений для управления филиалами до интеграции ИИ в микрофинансовые процессы. Уже сейчас внедряются инструменты для мониторинга состояния субофисов, HR-платформы для отслеживания карьерного роста сотрудников, и многое другое.

Компания готова к следующему шагу: внедрению ИИ-решений в анализ рисков, настройке персонализированных продуктов и создании более интеллектуального кредитного сервиса.

Сегодня «Арнур Кредит» — пример того, как даже в сфере микрофинансирования можно выстраивать масштабные, эффективные, технологичные процессы. Компания не просто следует за трендами — она становится их носителем, формируя новый стандарт цифрового обслуживания в Казахстане.

«Если не внедрять технологии, мы просто не сможем быть в авангарде сектора микрофинансирования. А значит — не сможем поддерживать предпринимателей так, как они этого заслуживают», — резюмирует Раушан Курбаналиева.

Компания показывает, что сочетание гуманного подхода, точного анализа и цифровой прозрачности — это не будущее, а настоящее микрофинансового рынка. И в этом настоящем «Арнур Кредит» занимает лидирующую позицию.