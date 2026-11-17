В РК готовят новый механизм защиты от финансовых мошенников.

Инициатива получила поддержку Нацбанка, который совместно с финансовым регулятором прорабатывает ее внедрение. Казахстанцы смогут самостоятельно запрещать дистанционное открытие банковских счетов и выпуск платежных карт на свое имя. Для этого достаточно будет воспользоваться мобильным приложением любого банка. Новый механизм получил название «Стоп-счет» по аналогии с действующим сервисом «Стоп-кредит», передает Zakon.kz.

Как сообщил на XIV Конгрессе финансистов Казахстана заместитель председателя Национального банка Казахстана Бинур Жаленов, совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) готовятся необходимые законодательные изменения и техническая инфраструктура: «Сейчас прорабатываем соответствующие поправки и готовим технологическую инфраструктуру. То есть у любого гражданина страны будет возможность в приложении любого банка установить запрет на открытие новых счетов или выпуск новых карт. Без его ведома открыть счет или выпустить карту будет невозможно».

Конкретных сроков запуска «Стоп-счета» пока нет. Неизвестно также, каким образом будет сниматься установленный запрет и какие дополнительные процедуры идентификации предусмотрят для граждан, решивших открыть новый счет.

Поводом для обсуждения нового механизма стала история казахстанки Зухры, о которой рассказала финансовый консультант Асель Аульбекова. По ее словам, мошенники использовали дипфейк, чтобы без ведома девушки открыть на ее имя четыре банковских счета. Впоследствии через них провели почти 36 млн тенге.

Аульбекова утверждает, что было подтверждение прохождения биометрической идентификации без фактического участия владелицы счетов. При этом девушке пришлось самостоятельно защищаться от претензий потерпевших и доказывать свою непричастность к операциям.

«Если банк допустил несанкционированное открытие счета, то ответственность за последствия такого нарушения должна лежать на банке. Почему женщина должна отвечать за то, что банковская система не смогла отличить живого человека от дипфейка?», — задается вопросом Асель Аульбекова.

После этой истории консультант публично обратилась к Нацбанку, АРРФР и депутатам с предложением изменить законодательство. Она потребовала предоставить гражданам право добровольно отказываться от дистанционного открытия любых банковских счетов и карт, оставив возможность личного обращения в отделение банка.

Еще два требования касались обязательных мгновенных уведомлений о каждой попытке открытия счета и четкого закрепления ответственности банков за ошибки идентификации клиентов.

Пока Нацбанк сообщил о поддержке первого предложения. Решения по двум остальным требованиям в заявлении Жаленова не прозвучали.

После заявления Нацбанка о поддержки инициативы Асель Аульбекова вновь обратилась к финансовым регуляторам. На этот раз она предложила изменить принцип работы будущего сервиса: не ждать, пока граждане самостоятельно установят запрет, а автоматически распространить его на всех казахстанцев. По мнению консультанта, добровольная установка ограничений оставляет без защиты значительную часть населения. Например, многие казахстанцы до сих пор не знают о существовании «Стоп-кредита», а у некоторых, особенно пожилых людей, нет смартфонов или возможности самостоятельно пользоваться электронными государственными услугами.

Аульбекова считает, что будущий «Стоп-счет» должен работать наоборот: дистанционное открытие счетов изначально запрещено, но при необходимости человек сможет временно снять ограничение через eGov. Если гражданин обратится в банк за открытием счета, система должна уведомить его о необходимости предварительно разрешить такую операцию. Пока неизвестно, рассматривают ли Нацбанк и АРРФР возможность введения ограничения по умолчанию.

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