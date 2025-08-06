Более 90% отдаленных сел обеспечат интернетом в течение двух лет

В Казахстане реализуется проект «Ауыл online».

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун рассказал о ходе работы по обеспечению интернетом труднодоступных населенных пунктов.

«У нас есть 6 тыс. населенных пунктов, которые отмечены как труднодоступные для интернета. На сегодня более 2,5 тыс. уже обеспечено интернетом. Благодаря подписанному с компанией Казахтелеком соглашению мы на протяжении двух лет должны подключить все оставшиеся села и достигнуть более 90% покрытия труднодоступных сел. Также ведутся работы по подключению сел к интернету посредством спутников Starlink и OneWeb», — рассказал Дмитрий Мун.

И.о. председателя правления компании «Казахтелеком» Абылайхан Оспанов сообщил о запуске нового проекта.

«Мы разработали проект „Ауыл online“ и взяли на себя обязательства по подключению 3 тыс. аулов к высокоскоростному интернету. Благодаря этой работе мы улучшим качество связи в отделенных населенных пунктах», — отметил Абылайхан Оспанов.

В ближайшее время на сайте компании будет размещен список этих населенных пунктов. Для эффективного проведения работ подписываются меморандумы с каждым акимом области. Это делается для того, чтобы они посодействовали в реализации проекта, так как многие вопросы могут зависеть именно от местных исполнительных органов. Это может быть выдача разрешений на прокладку кабеля, установку антенн и др.