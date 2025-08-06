6 млрд тенге потеряли казахстанцы из-за интернет-мошенничеств

В Генеральной прокуратуре РК прошло межведомственное совещание по вопросам противодействия кибермошенничеству.

В совещании приняли участие представители Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Министерства внутренних дел, цифрового развития, торговли и интеграции, культуры и информации, а также Международного финансового центра «Астана».

Интернет-мошенничество в последние годы стало не только глобальной проблемой, но и серьезной угрозой для национальной безопасности. С развитием технологий и расширением возможностей цифровых коммуникаций злоумышленники используют все более изощренные методы обмана. Последствия таких преступлений оборачиваются для граждан значительными финансовыми потерями, утратой конфиденциальной информации, а также наносят ущерб экономике государства в целом.

В текущем году в Казахстане зарегистрировано свыше 14 тыс. интернет-мошенничеств, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. Ущерб превысил 6 млрд тенге, из них возмещено потерпевшим 26%. Привлечено к уголовной ответственности 217 дропперов, способствовавших совершению преступлений путем предоставления мошенникам платежных средств. Разоблачена 61 кибергруппа, заблокированы подозрительные транзакции на сумму свыше 2,9 млрд тенге.

Продолжается активная работа по защите прав потерпевших — посредством приостановления оплаты мошеннических кредитов и взыскания неосновательного обогащения с дропперов.

В ходе мероприятия также рассмотрели актуальные проблемы, связанные с ростом таких преступлений, утечками персональных данных, незаконным оборотом SIM-карт и использованием SIP-телефонии. По результатам совещания проанализированы причины сложившейся ситуации, выработаны конкретные меры и определены органы, ответственные за их реализацию. Особое внимание уделено исполнению решений Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, состоявшегося в феврале текущего года под председательством генерального прокурора Б. Асылова.

«В целом, защита прав потерпевших и противодействие кибермошенничеству остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности. Предупреждаем, что с сентября текущего года вводится в действие статья 232-1 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение. За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет. В случае, если вашими счетами пользуются третьи лица, рекомендуется незамедлительно обратиться в отделение банка или заблокировать карту самостоятельно через онлайн-банкинг», — заявили в ведомстве.