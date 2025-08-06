Запуск суперкомпьютера и создание AlemAI: Токаев пригласил партнеров присоединиться к Казахстану

Казахстан совместно с партнерами прилагает значительные усилия по укреплению региональной взаимосвязанности, продвижению цифровой трансформации и содействию долгосрочному устойчивому росту.

Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает Zakon.kz.

«Мы уделяем приоритетное внимание развитию транспортных коридоров и транзитной инфраструктуры вдоль маршрута „Север — Юг“ и Среднего коридора. Наша долгосрочная цель — создание единой сети железнодорожных, автомобильных, авиационных и логистических центров. Это укрепит позиции Казахстана как Евразийского транзитного хаба, на который в настоящее время приходится почти 85% сухопутных поставок грузов между Азией и Европой. Мы также инвестируем в цифровизацию. Казахстан создал Центр искусственного интеллекта AlemAI в Астане и недавно запустил суперкомпьютер. Наши двери открыты для научного сотрудничества, и мы приглашаем партнеров присоединиться к нам», — сказал он.

Высказываясь по вопросам региональной повестки, президент Казахстана отметил, что опыт Центральной Азии показывает, что география не определяет судьбу.

«Мы движемся от нынешнего состояния без выхода к морю к будущему, где связанность по суше будет иметь не менее важное значение. Наш регион демонстрирует устойчивость в своем социально-экономическом развитии и показывает, что при наличии политической воли, стратегических инвестиций и международного партнерства отсутствие выхода к морю может стать мощным стимулом роста, а не препятствием. Мы являемся свидетелями того, как Центральная Азия превратилась в регион взаимовыгодного взаимодействия с динамично развивающимся потенциалом в области торговли, инвестиций, транспорта, связи, а также устойчивого управления ресурсами. Два дня назад Казахстан подписал с Организацией Объединенных Наций Соглашение о создании Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана со штаб-квартирой в Алматы. Уверен, что это важное достижение для всего региона, которое полностью соответствует благородным целям Авазской программы. Еще раз выражаю благодарность Генеральному секретарю ООН и всем нашим центральноазиатским партнерам за поддержку инициативы Казахстана», — подчеркнул глава государства.

В завершение он вновь подтвердил твердую приверженность нашей страны целям и принципам группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

«Только путем укрепления международного партнерства мы сможем обеспечить, чтобы РСНВМ оставались неотъемлемой частью глобальной повестки дня в области развития», — подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.