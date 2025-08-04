Все тренды кибербезопасности на Profit Security Day
Ведущие эксперты по информационной безопасности расскажут, на что обратить внимание в первую очередь, как избежать серьезных потерь от взломов, какие решения использовать.
14 ноября в Алматы в отеле Intercontinental состоится 12-я конференция Profit Security Day, посвященная информационной безопасности. Из года в год PROFIT Events собирает самую качественную аудиторию, крутые кейсы и лучших спикеров из мира инфобеза.
Конференция традиционно проходит в гибридном формате. Ждем более 300 гостей офлайн и тысячи — онлайн (следите за нашим Youtube-каналом).
В условиях растущего разнообразия угроз организации должны выстраивать комплексную систему защиты. Но не иллюзорны ли угрозы? — а может быть, наоборот, мы пребываем в иллюзии безопасности? Ответы будем искать на Profit Security Day: ведущие эксперты по информационной безопасности расскажут, на что обратить внимание в первую очередь, как избежать серьезных потерь от взломов, какие решения использовать. Конференция будет полезна всем государственным и коммерческим организациям, ведь актуальность грамотной киберзащиты растет с каждым днем!
Особенно это актуально в свете недавней киберкатастрофы, случившейся в Аэрофлоте. Этот инцидент показал, насколько актуальна тема кибербезопасности для компаний в регионе и насколько важно соблюдать требования к защите объектов КВОИКИ.
Главные темы конференции Profit Security Day 2025:
— ИИ и кибербезопасность
— Безопасность как сервис
— Нулевое доверие в эпоху «интернета всего»
— Атифрод VS нейромошенничество
— Целевые атаки — идентификация и противодействие
Когда: 14 ноября, 9:20
Где: г. Алматы, Желтоксан 181, отель Intercontinental
Сколько: участие в мероприятии является бесплатным для ИБ-директоров и специалистов при условии предварительной регистрации. Представители ИБ- и ИТ-компаний участвуют на платной основе.
Организатор: PROFIT Events