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    Все тренды кибербезопасности на Profit Security Day

    Ведущие эксперты по информационной безопасности расскажут, на что обратить внимание в первую очередь, как избежать серьезных потерь от взломов, какие решения использовать.

    4 августа 2025 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет, Безопасность, Общество

    14 ноября в Алматы в отеле Intercontinental состоится 12-я конференция Profit Security Day, посвященная информационной безопасности. Из года в год PROFIT Events собирает самую качественную аудиторию, крутые кейсы и лучших спикеров из мира инфобеза.

    Конференция традиционно проходит в гибридном формате. Ждем более 300 гостей офлайн и тысячи — онлайн (следите за нашим Youtube-каналом).

    В условиях растущего разнообразия угроз организации должны выстраивать комплексную систему защиты. Но не иллюзорны ли угрозы? — а может быть, наоборот, мы пребываем в иллюзии безопасности? Ответы будем искать на Profit Security Day: ведущие эксперты по информационной безопасности расскажут, на что обратить внимание в первую очередь, как избежать серьезных потерь от взломов, какие решения использовать. Конференция будет полезна всем государственным и коммерческим организациям, ведь актуальность грамотной киберзащиты растет с каждым днем!

    Особенно это актуально в свете недавней киберкатастрофы, случившейся в Аэрофлоте. Этот инцидент показал, насколько актуальна тема кибербезопасности для компаний в регионе и насколько важно соблюдать требования к защите объектов КВОИКИ.

    Главные темы конференции Profit Security Day 2025:

    — ИИ и кибербезопасность
    — Безопасность как сервис
    — Нулевое доверие в эпоху «интернета всего»
    — Атифрод VS нейромошенничество
    — Целевые атаки — идентификация и противодействие

    Когда: 14 ноября, 9:20
    Где: г. Алматы, Желтоксан 181, отель Intercontinental
    Сколько: участие в мероприятии является бесплатным для ИБ-директоров и специалистов при условии предварительной регистрации. Представители ИБ- и ИТ-компаний участвуют на платной основе.
    Организатор: PROFIT Events

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