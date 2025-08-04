Все тренды кибербезопасности на Profit Security Day

Ведущие эксперты по информационной безопасности расскажут, на что обратить внимание в первую очередь, как избежать серьезных потерь от взломов, какие решения использовать.

14 ноября в Алматы в отеле Intercontinental состоится 12-я конференция Profit Security Day, посвященная информационной безопасности. Из года в год PROFIT Events собирает самую качественную аудиторию, крутые кейсы и лучших спикеров из мира инфобеза.

Конференция традиционно проходит в гибридном формате. Ждем более 300 гостей офлайн и тысячи — онлайн (следите за нашим Youtube-каналом).

В условиях растущего разнообразия угроз организации должны выстраивать комплексную систему защиты. Но не иллюзорны ли угрозы? — а может быть, наоборот, мы пребываем в иллюзии безопасности? Ответы будем искать на Profit Security Day: ведущие эксперты по информационной безопасности расскажут, на что обратить внимание в первую очередь, как избежать серьезных потерь от взломов, какие решения использовать. Конференция будет полезна всем государственным и коммерческим организациям, ведь актуальность грамотной киберзащиты растет с каждым днем!

Особенно это актуально в свете недавней киберкатастрофы, случившейся в Аэрофлоте. Этот инцидент показал, насколько актуальна тема кибербезопасности для компаний в регионе и насколько важно соблюдать требования к защите объектов КВОИКИ.

Главные темы конференции Profit Security Day 2025:

— ИИ и кибербезопасность

— Безопасность как сервис

— Нулевое доверие в эпоху «интернета всего»

— Атифрод VS нейромошенничество

— Целевые атаки — идентификация и противодействие

Когда: 14 ноября, 9:20

Где: г. Алматы, Желтоксан 181, отель Intercontinental

Сколько: участие в мероприятии является бесплатным для ИБ-директоров и специалистов при условии предварительной регистрации. Представители ИБ- и ИТ-компаний участвуют на платной основе.

Организатор: PROFIT Events