В Казнете запустили Центр по борьбе с дезинформацией

Работа будет вестись в сотрудничестве с государственными органами, экспертным сообществом, журналистами и гражданами.

В структуре Службы центральных коммуникаций при Президенте РК начинает работу Центр по борьбе с дезинформацией. Новая структура станет важным элементом в обеспечении права граждан на получение достоверной информации. Среди основных задач Центра — выявление и опровержение недостоверной информации, обеспечение граждан объективными и проверенными данными по значимым темам, развитие культуры ответственного потребления информации.

«В условиях информационного перенасыщения особенно важно отличать факты от намеренных искажений. Новый Центр станет инструментом навигации в потоке информации. Работа будет вестись в сотрудничестве с государственными органами, экспертным сообществом, журналистами и гражданами. Создание центра — это логичный шаг к формированию устойчивой коммуникационной среды, основанной на реальных фактах, ответственности и доверии к информации», — отмечают авторы проекта.

Центр будет публиковать регулярные обзоры фейков, кейсы манипуляций, а также давать экспертные разъяснения по резонансным информационным темам.

Для оперативного принятия необходимых мер в Telegram-канале создан специальный чат-бот @AntiFakeCenterBot, куда можно отправлять информацию с признаками фейков (ссылки, скриншоты с фейковыми сообщениями).