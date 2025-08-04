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    Казахстан предложил создать единую цифровую платформу аграрной торговли ШОС

    Платформа будет включать электронную сертификацию, отслеживание происхождения, логистический мониторинг.

    4 августа 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    Оцифровать аграрную торговлю в ШОС предложил Казахстан. Об этом заявил вице-министр Ермек Кенжеханулы на совещании глав Минсельхозов стран ШОС в Пекине, передает Sputnik https://ru.sputnik.kz/.

    «Мы рассматриваем агросферу как пространство стратегического партнёрства, а не конкуренции», — отметил Ермек Кенжеханулы.

    Он добавил, что в условиях глобальных вызовов (изменения климата, роста производственных издержек, деградации почв и водных ресурсов) сельское хозяйство приобретает ключевое значение для обеспечения устойчивости и продовольственной безопасности на пространстве ШОС.

    «В этой связи предложено создание единой цифровой платформы аграрной торговли ШОС, включающей механизмы электронной сертификации, логистического мониторинга и отслеживания происхождения продукции», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

    Единая цифровая платформа будет включать электронную сертификацию, отслеживание происхождения, логистический мониторинг.

    Не менее важным направлением остается активизация научного сотрудничества в области селекции, семеноводства и аграрных НИОКР, включая учреждение координационного центра, проведение совместных исследований и образовательных программ.

    По итогам совещания был подписан протокол десятого заседания министров сельского хозяйства государств-членов ШОС, зафиксировавший готовность стран к расширению аграрного взаимодействия.

    В 2024 году 69% внешнеторгового оборота агропродукции Казахстана пришлись на страны ШОС.

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