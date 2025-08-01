В МЦРИАП состоялась встреча с представителями IT-рынка по вопросам кибербезопасности

Участники обсудили меры по повышению цифровой грамотности граждан и защиту информации как на государственном, так и на частном уровне.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прошла встреча с представителями IT-рынка и ведущими экспертами в области кибербезопасности. Ключевыми темами обсуждения стали кибербезопасность, кибергигиена, реализация концепции «Киберщит 2», кадровый дефицит в сфере кибербезопасности, а также глобальные угрозы информационной безопасности.

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев подчеркнул важность эффективного взаимодействия между государственными органами и частным сектором для обеспечения устойчивой кибербезопасности. Он отметил необходимость принятия системных и комплексных мер по защите данных и формированию надежной инфраструктуры киберзащиты.

Председатель Комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов акцентировал внимание на развитии кибергигиены среди населения. Он представил реализованные инициативы, включая запуск функции добровольного отказа от банковских займов «СТОП-кредит» в мобильном приложении eGov mobile, которой уже воспользовались свыше 4,5 миллионов граждан. Также были запущены обучающие платформы Citizensec.kz и Nomadguard.kz, где пользователи могут пройти обучение по основам информационной безопасности.

Обучение на платформе Citizensec.kz прошло более 5 тысяч человек. Онлайн-курсы продолжительностью около 7 часов охватывают темы защиты персональных данных, противодействия фишингу, цифровой этики, безопасного управления паролями и другие. Программа разработана как для специалистов, так и для руководителей государственных органов, для которых также предусмотрены методические рекомендации по построению эффективной системы информационной безопасности.

Министр Жаслан Мадиев дал поручение Комитету информационной безопасности активизировать продвижение культуры кибергигиены и профилактики цифрового мошенничества. Он также призвал IT-компании поддержать инициативы министерства, направленные на повышение цифровой грамотности и защиту граждан от киберугроз.

В завершение встречи участники обменялись мнениями и предложениями по дальнейшему совершенствованию национальной системы кибербезопасности, отметив важность постоянной работы над повышением цифровой осведомленности населения.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная вопросам информационной безопасности для бизнеса.