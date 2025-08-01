Токаеву доложили о цифровизации и росте перевозок в КТЖ

Президент РК принял председателя правления АО «НК „КТЖ“» Талгата Алдыбергенова.

По итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн. Для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора строится более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизируется 3 тыс. км путей. В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты и обводной Алматы. Также продолжается реализация проекта Дарбаза — Мактаарал. Начато строительство линий Бахты — Аягоз и Кызылжар — Мойынты, передает Zakon.kz.

Продолжается работа по расширению терминальной сети. Присутствие Казахстана в таких ключевых точках консолидации грузов, как Китай, Россия, Венгрия, Беларусь, Азербайджан и Грузия, оптимизирует логистику и повышает эффективность транспортировки в направлениях Восток — Запад и Север — Юг.

Отдельное внимание уделено вопросам цифровизации. В партнерстве с зарубежными компаниями ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Автоматизация транзитного декларирования на ТМТМ обеспечила прозрачность логистических операций и ускорила сроки доставки грузов. Время оформления деклараций сократилось с 8 часов до 30 минут.

Президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.