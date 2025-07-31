Казахстан создает единую цифровую радиосеть для экстренного реагирования на ЧС

С начала 2025 года в стране ведется масштабная работа по развитию межведомственной УКВ радиосвязи в рамках государственной системы гражданской защиты.

Аналогов этой системы на СНГ на сегодняшний день не существует. Уже проведены организационно-технические мероприятия по объединению разрозненных транкинговых сетей радиосвязи МЧС, МВД и Национальной гвардии. Это стало основой для создания единой платформы связи между службами.

Благодаря интеграции новых базовых станций Павлодар и Туркестан стали 12-м и 13-м регионами, подключенными к цифровой радиосети. Это дало импульс для подключения и других регионов страны. В рамках развития сети планируется внедрение еще 8 транкинговых базовых станций в городах Шымкент, Абай, Петропавловск, Кызылорда и Актау. Кроме того, существующие базовые станции будут переданы из Алматы в Костанай, из Туркестана в Кокшетау. В Актобе уже начаты монтажные работы.

Для увеличения количества пользователей сети и укрепления материально-технической базы радиосвязи осуществляется масштабное техническое переоснащение.

Департаментами города Шымкент, Актюбинской, Абай, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Ұлытау, Акмолинской и Туркестанской областей приобретается 1141 носимая радиостанция, 350 гарнитур с большой кнопкой PTT, 67 мобильных и 24 стационарных радиостанций, 35 спутниковых телефонов, 22 беспилотных летательных аппарата, 11 носимых и 27 стационарных ретрансляторов.

Подробнее тему оповещения о ЧС мы обсудим на конференции PROFIT Infrastructure Day, конференции, посвященной умной инфраструктуре, которая пройдет 10 октября в Алматы.