До конца 2025 в Казахстане запустят Единую транспортно-логистическую систему

Представители Казахстана, России и Узбекистана в ходе видеомоста обсудили вопросы цифровизации грузоперевозок в рамках ЕАЭС.

В ходе видеомоста Москва-Ташкент-Астана директор департамента цифровизации и государственных услуг министерства транспорта Сергазы Омаш сообщил, что до конца года в Казахстане будет запущена Единая транспортно-логистическая система. Это позволит перевозчикам получать все документы и услуги на одной платформе, передает Sputnik.

«В этом году по поручению президента и нашего правительства, мы разрабатываем одну большую национальную платформу — единую логистическую систему, где полностью и госорганы, перевозчики, и все логистические компании — все субъекты и объекты, которые участвуют — они будут на этой платформе работать. Там же будут получать разрешительные документы, там же будут проходить все контроли: транспортный, таможенный и все остальное. Это все будет в одной платформе. То есть любой перевозчик, который проезжает через Казахстан или приезжает к нам с грузом — он получает все услуги на одной платформе», — отметил спикер.

По его словам, первый этап проекта будет запущен по ЖД- и автоперевозкам. В дальнейшем будут охвачены и остальные направления. Параллельно с этим проектом в Казахстане проводят оцифровку международного транспортного коридора ТМТМ.

«У нас внедрен железнодорожный модуль-платформа Digital Trade Coridor — DTC. Основная цель платформы — это развитие Среднего коридора и формирование экосистемы для мультимодальных участников логистики. Все получаем и безбарьерно все эти составы у нас проезжают. Сейчас это реализовано с одним из крупнейших операторов Китай и с нашим оператором КТЖ», — поделился директор департамента.

В будущем этот опыт хотят тиражировать на все другие направления, в том числе и в рамках ЕАЭС.

Говоря об эффективности цифровых проектов, руководитель управления цифрового развития департамента цифровизации и государственных услуг минтранспорта Ерлан Клышпаев привел некоторые данные.

«Та же железнодорожная платформа Digital Trade Coridor сейчас показывает хорошие эффекты, то есть тот же бесшовный документооборот позволил оптимизировать грузоперевозки жд-транспортом с 2,5 недель до нескольких дней. Также заполнение транзитных деклараций — если раньше занимало около 8 часов, то сейчас эта процедура занимает где-то 30 мин», — отметил спикер.

Согласно приведенным данным, перевод бланков-дозволов в электронный формат позволил увеличить объем грузоперевозок в 2-3 раза и сократил время простоев машин на границе. Подобная работа уже налажена с Китаем и Узбекистаном. Казахстан призывает присоединиться к этому проекту и Россию.

По словам, заместителя руководителя департамента международных проектов и цифровизации международных транспортных коридоров АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» Натальи Задонской, данный вопрос сейчас прорабатывается.

«Мы сейчас проработаем с нашей ассоциацией международных автомобильных перевозчиков этот вопрос — насколько этот сервис будет удобен? Хорошо, что есть в других странах такой опыт применения. Мы уже понимаем, каким образом его можно будет реализовать. Это тоже удобно», — отмечает она.

В свою очередь, по ее словам, страны ЕАЭС сейчас совместно реализуют проект по развитию электронных цифровых пломб. Это позволит ускорить процесс перевозки порядка на 30%.

В заключение участники встречи согласились, что цифровизация отрасли позволит укорить интеграционные процессы в ЕАЭС, а следующим этапом они назвали унификацию мультимодальных перевозок.

«В этом процессе самое важное — это единые документы, потому что у каждой страны свои требования. Если мы это все унифицируем, тогда легче эти все мультимодальные перевозки оцифровать и реализовать. Потому что в авиа — одни, в жд — другие требования. Если мы это все унифицируем, даже в рамках ЕАЭС — это сильно облегчит наши все цифровые решения в рамках транзитно-мультимодальных перевозок», — отметил Сергазы Омаш.

Как оказалось, у РФ уже имеется подобный опыт и страна готова поделиться им со своими партнерами по ЕАЭС.

«Есть такой опыт у РФ. Это цифровая платформа, она называется „Дорожно-информационная логистическая система“, эксплуатируемая РЖД. Она как раз создана для обмена данными с операторами морских портов. В целях автоматического планирования подвода поездов, а также автоматической смены суточного планирования эксплуатационной работы порта», — сообщила Наталья Задонская.

Она добавила, что Россия готова обмениваться этим опытом и на площадке ЕАЭС, и на площадке СНГ.

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