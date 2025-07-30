Трансформация рынка труда: премьер поручил разработать единую цифровую систему по созданию новых рабочих мест

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития и цифровизации рынка труда.

Олжас Бектенов отметил, что Главой государства обозначены четкие ориентиры — трудоустроить 3,3 млн казахстанцев к 2030 году, в том числе 2,3 млн молодых людей. Для комплексного решения вопроса занятости населения на сегодня ведется трансформация рынка труда, в том числе меняется содержание профессий. Структурные сдвиги в экономике приводят к ликвидации ряда прежних специальностей и возникновению новых.

«В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, основной упор необходимо сделать на повышение статуса человека труда и рабочих специальностей. Они должны соответствовать современным требованиям. На сегодня в стране запускаются масштабные логистические и энергетические проекты. Активно внедряются цифровые решения в различных отраслях. В целом эти комплексные меры позволят создавать новые качественные рабочие места», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что со стороны Министерства труда и социальной защиты населения, отраслевых ведомств и акиматов необходима постоянная координация данной работы и принятие соответствующих оперативных мер. При этом подчеркнута важность полного учета изменений на рынке труда. Так, для обеспечения качественного мониторинга создания рабочих мест в Казахстане разработан Инновационный навигатор проектов. Данная информационная система отслеживает количество новых рабочих мест, их соответствие потребностям рынка труда, а также исполнение работодателями планов трудоустройства.

«Необходимо повысить ответственность иностранных и отечественных инвесторов по выполнению встречных обязательств в части создания новых рабочих мест. Также следует соблюдать требование по формированию фонда оплаты труда не менее 30% от объема инвестиций», — отметил премьер-министр.

В Инновационном навигаторе проектов на сегодня отражены только крупные инвестиционные проекты по отраслям. Для полного системного мониторинга создаваемых рабочих мест в режиме реального времени Премьер-министр поручил разработать и запустить единую информационную систему, которая должна отслеживать сведения о реализуемых проектах в стране, в том числе об уровне квалификации, условиях труда, заработной плате и др.

На заседании также отмечено, что определенная часть создаваемых в стране рабочих мест имеет временный характер. Такой подход не обеспечивает эффективную занятость населения. В этой связи обозначена необходимость увеличения доли трудоустройства на постоянные рабочие места. При этом особый акцент — на трудоустройстве молодых специалистов. Меры по комплексному решению данных вопросов предусмотрены в Концепции развития рынка труда.

По итогам заседания правительства премьер-министр подчеркнул важность слаженной совместной работы центральных государственных органов, акиматов регионов и бизнеса и дал ряд поручений профильным министерствам и акиматам:

— Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акимами регионов — обеспечить выполнение ключевых показателей рынка труда, предусмотренных региональными картами занятости.

— Акимам регионов взять на личный контроль исполнение планов по трудоустройству с акцентом на создание постоянных рабочих мест.

— Министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и акиматами регионов — до 1 сентября т. г. обеспечить размещение в информационной системе государственного планирования всех данных по проектам, реализуемых в 2025–2027 гг. Также необходимо с начала следующего года внедрить KPI акимов районов и городов по расширению занятости населения.

— Министерству цифрового развития — до конца года обеспечить интеграцию данных госорганов и бизнеса и разработать единую цифровую систему по созданию новых рабочих мест.