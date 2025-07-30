Более 9,5 млн казахстанцев получили доступ к цифровым услугам в сфере труда

Вице-министр Каныш Тулеушин на заседании правительства отметил, что в отчетном году гражданам и организациям было доступно 27 государственных услуг, из которых 23 оказываются в электронном формате, включая 11 в проактивном режиме.

Он сообщил, что всего было оказано 4,1 млн услуг, из них 2,7 млн онлайн. Большинство услуг переведено в онлайн-формат, что упрощает процесс и делает получение услуг быстрее и доступнее. В процессе цифровой трансформации рассмотрены все ключевые этапы — от направления на участие в программах занятости, помощи при утрате работы, беременности, родах и усыновлении до оформления пенсионных выплат. Он объяснил, что такой подход позволил выстроить целостную цифровую траекторию, обеспечивающую доступ к услугам на всех этапах — от начала трудового пути до выхода на пенсию.

В качестве примера был приведен кейс регистрации лиц, ищущих работу. Ранее процесс поиска работы и получения услуг занятости строился на самостоятельных действиях граждан, а поиск вакансий осуществлялся вручную, что требовало значительных временных и трудовых затрат. С внедрением нового механизма произошел переход к интеграции данных государственных органов и автоматическому определению статуса безработного. Теперь система проактивно предлагает гражданину подходящие вакансии, исключая необходимость ручного поиска.

Еще одним примером стал процесс трудоустройства. Каныш Тулеушин рассказал, что ранее он предполагал обязательное посещение работодателя для прохождения собеседований, предоставления полного пакета бумажных документов и подписания трудового договора в бумажном виде. Сегодня же, благодаря интеграции с государственными информационными системами, более 90% необходимых документов автоматически формируются и подтягиваются в электронном виде. Трудовой договор подписывается дистанционно с помощью ЭЦП, исключая необходимость личного визита. Вице-министр подчеркнул, что эта инновация охватывает свыше 9,5 млн трудоспособного населения и позволила сократить время оказания услуги с 3 дней до 5 минут.

Каныш Тулеушин также упомянул процесс назначения пособия по потере кормильца. Ранее он сопровождался значительными трудностями для семьи, так как в условиях утраты и стресса членам семьи приходилось самостоятельно собирать необходимые документы, что занимало продолжительное время. С внедрением нового подхода реализована проактивная модель предоставления услуги, что привело к сокращению сроков ее оказания с 7 до 1 дня.

Относительно кейса назначения пенсии Каныш Тулеушин сообщил, что ранее этот процесс требовал личного участия граждан, сбора документов и подтверждения трудового стажа, а бумажная обработка данных вызывала задержки, очереди и повышала риск ошибок при ручном расчете пенсии. Сегодня же в пилотном режиме внедрен принципиально новый подход: на основе скоринга по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты без необходимости обращения со стороны гражданина. Вице-министр заявил, что эта трансформация позволила сократить срок оказания услуги с 10 до 1 дня, снизить количество процедурных шагов с 6 до 1 и существенно упростить процесс для граждан.

В экосистеме Astana Hub развиваются стартапы и компании, цифровизирующие рынок труда. Участники создают решения для автоматизации массового найма, учета рабочего времени по биометрии, поиска вакансий и заказов для самозанятых, а также сервисы для оптимизации взаимодействия с водителями. По итогам 2024 года они заработали более 8 млрд тенге и создали более 461 рабочих мест.

Вице-министр привел в пример платформу HR messenger, которая автоматизирует найм, адаптацию и удержание сотрудников с помощью умных чат-ботов. Платформу уже использует 2000+ компаний и 1000+ рекрутеров из 13 отраслей, от ритейла и банков до промышленности и фастфуда. Таким образом эффективность подбора увеличивается до 100%, затраты на найм снижаются в 2 раза, текучесть на испытательном сроке сокращается на 55%, а конверсия в успешную переписку — до 30%.

Другим примером назван проект Call2Action, разработанный специально для транспортной и логистической отрасли, где ежегодная текучесть водителей достигает 300%. Это, по словам вице-министра, ИИ-платформа, оптимизирующая весь процесс найма, позволяет проводить сотни интервью параллельно, снижает время найма до 90%, а затраты до 50%. Вице-министр отметил, что такие цифровые инструменты не только делают рекрутинг быстрее и дешевле, но и формируют новую культуру подбора персонала.

Было подчеркнуто, что рынок цифровых рабочих мест, использующий инструменты для организации цифрового труда, коммуникаций и автоматизации, по прогнозам, к 2034 году достигнет уровня в $166 млрд.