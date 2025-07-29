Кыргызстан: госмонополия на интернет и запрет порносайтов

С 15 августа 2025 года в Кыргызстане вводится временная государственная монополия на поставку и предоставление международного интернет-трафика.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. В течение одного года, до 14 августа 2026 года исключительное право на поставку и предоставление международного интернет-трафика получит ООО «ЭлКат». Эта компания будет единственным оператором, отвечающим как за входящий трафик, так и за транзит международного интернет-трафика через территорию Кыргызстана, передает «Вечерний Бишкек».

Другие операторы связи и передачи данных обязаны в течение двух месяцев передать компании «ЭлКат» все действующие контракты на приобретение международного интернет-трафика. Это необходимо для формирования новых условий сотрудничества в рамках апробационного режима. Кроме того, Кабинет Министров должен передать 100% долю участия в уставном капитале компании «Акнет» в собственность «ЭлКат» и обеспечить исполнение всех положений указа.

Заявляется, что указ направлен на развитие цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствование цифровой трансформации и повышение эффективности управления компаниями с госучастием.

Помимо этого, в августе в Кыргызстане вступит в силу закон о запрете на распространение порно в интернете. Он был официально опубликован 28 июля.