Как казахстанцам получить справку о наличии или отсутствии недвижимости

Справка по форме 6 подтверждает наличие или отсутствие недвижимости на имя заявителя.

В АО «Национальные информационные технологии» рассказали казахстанцам, как и где они могут получить справку Ф-6. Эти сведения необходимы для различных юридических и административных процедур, таких как сделки с недвижимостью, получение кредитов и многое другое. Услугу можно получить на портале eGov и в приложении eGov Mobile, передает Zakon.kz.

Для получения справки на портале eGov:

— авторизуйтесь и перейдите в раздел Недвижимость — Покупка, продажа, аренда;

— выберите Справка Ф-6 (о наличии недвижимости);

— в пункте Получить услугу выберите, для кого вы получаете справку;

— заполните необходимые поля;

— подпишите заявку одним из доступных методов подписания;

— ознакомьтесь с результатом в личном кабинете.

Также услугу можно получить в приложении eGov Mobile в разделе Услуги — Недвижимость и ЖКХ.