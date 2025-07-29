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    Как казахстанцам получить справку о наличии или отсутствии недвижимости

    Справка по форме 6 подтверждает наличие или отсутствие недвижимости на имя заявителя.

    29 июля 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В АО «Национальные информационные технологии» рассказали казахстанцам, как и где они могут получить справку Ф-6. Эти сведения необходимы для различных юридических и административных процедур, таких как сделки с недвижимостью, получение кредитов и многое другое. Услугу можно получить на портале eGov и в приложении eGov Mobile, передает Zakon.kz.

    Для получения справки на портале eGov:

    — авторизуйтесь и перейдите в раздел Недвижимость — Покупка, продажа, аренда;
    — выберите Справка Ф-6 (о наличии недвижимости);
    — в пункте Получить услугу выберите, для кого вы получаете справку;
    — заполните необходимые поля;
    — подпишите заявку одним из доступных методов подписания;
    — ознакомьтесь с результатом в личном кабинете.

    Также услугу можно получить в приложении eGov Mobile в разделе Услуги — Недвижимость и ЖКХ.

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