Наказание за незаконное использование дронов ужесточат

Все беспилотники поставят на особый контроль.

Депутаты мажилиса предложили ужесточить административную и уголовную ответственность за незаконную сборку и использование дронов в Казахстане. Запрос отправили правительству, передает Sputnik.

Премьер Бектенов ответил: «Принимая во внимание развитие и массовое распространение БПЛА, для своевременного реагирования и предотвращения правонарушений, связанных с их незаконным использованием, привлекаются силы и средства правоохранительных и других специальных органов. Предотвращение нарушений осуществляется с использованием средств радиоэлектронной борьбы».

Также он отметил, что в настоящее время правоохранительные органы с участием специальных и иных заинтересованных госорганов вырабатывают меры по ужесточению административной и уголовной ответственности за нелегальную сборку и применение БПЛА в качестве оружия.

Министерством обороны продолжается работа по установке зон UFZ — специальные зоны для полетов БПЛА над территорией городов областного и республиканского значения. А также UARU — зоны ограничения полетов БВС над объектами, подлежащими государственной охране, в целях обеспечения регулирования и контроля полетов БПЛА.

На сегодня за неправомерное использование БПЛА, которое приводит к нарушениям порядка использования воздушного пространства, предусмотрена ответственность: штраф 10 МРП (39 320 тг.) для физических лиц; 20 МРП (78 640 тгю) для должностных лиц. За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания: 15 МРП (58 980 тг.) для физических лиц; 25 МРП (98 300 тг.) для должностных лиц с конфискацией беспилотника.

Помимо этого депутаты затронули вопрос внедрения системы Remote ID для БПЛА массой от 250 граммов. На это Олжас Бектенов ответил, что с 1 января 2024 года вступило в силу требование по обязательному наличию и функционированию систем дистанционной идентификации — Remote ID, при выполнении всех полетов в воздушном пространстве административных границ городов республиканского и областного значения. Это позволяет иметь информацию обо всех выполняемых полетах БПЛА, местоположении оператора и так далее.

Для БПЛА, не имеющих встроенных систем Remote ID, предусмотрена возможность использования монтируемого модуля системы, а также определен порядок закрепления его номера за свидетельством о постановке на учет БПЛА.