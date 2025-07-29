Введена уголовная ответственность за передачу банковской карты

В МВД РК сообщили об изменении в Уголовном кодексе.

Новая статья 232-1 предусматривает уголовную ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам. Также запрещено переводить деньги по чужой просьбе за вознаграждение. Кодексом предусмотрено наказание: штраф в 100 МРП (393 200 тг.), арест от 50 суток, либо заключние до 7 лет с конфискацией имущества, предупередает Sputnik.

«Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан. Часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления», — отметили в ведомстве.

МВД предупреждает:

— никогда не передавйте свои банковские данные третьим лицам;

— не соглашайтесь на «легкий заработок» через передачу своей карты или счета;

— при малейших подозрениях обращайтесь в банк или правоохранительные органы.