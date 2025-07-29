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2 трлн тг. — оборот по казахстанским платежным картам за рубежом за январь—май 2025 года

    Введена уголовная ответственность за передачу банковской карты

    В МВД РК сообщили об изменении в Уголовном кодексе.

    29 июля 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Новая статья 232-1 предусматривает уголовную ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам. Также запрещено переводить деньги по чужой просьбе за вознаграждение. Кодексом предусмотрено наказание: штраф в 100 МРП (393 200 тг.), арест от 50 суток, либо заключние до 7 лет с конфискацией имущества, предупередает Sputnik.

    «Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан. Часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления», — отметили в ведомстве.

    МВД предупреждает:

    — никогда не передавйте свои банковские данные третьим лицам;
    — не соглашайтесь на «легкий заработок» через передачу своей карты или счета;
    — при малейших подозрениях обращайтесь в банк или правоохранительные органы.

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