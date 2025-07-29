В Шанхае открыли Khan Tengri Innovation Hub для стартапов из ЦА

Хаб предоставляет все необходимое для работы и жизни в одном из ведущих high-tech парков Китая.

В научно-технологическом парке Zhangjiang, известном как «азиатская Кремниевая долина», состоялось открытие инновационного хаба «Хан Тенгри» (Khan Tengri Innovation Hub) — первой специализированной платформы по интеграции технологического потенциала стран Центральной Евразии с экосистемой Китая. Инициатором создания хаба выступила казахстанская компания Growth Vision Pro, при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также ведущих региональных технопарков Astana Hub (Казахстан) и IT Park Uzbekistan.

Khan Tengri Innovation Hub создается как платформа технологической дипломатии нового поколения, соединяющая стартапы, инновационные компании и R& D центров Центральной Евразии с рынком Китая и его глобальными возможностями. Это важная инициатива, отражающая растущую потребность в устойчивом технологическом сотрудничестве между регионами.

«Khan-Tengri innovation hub станет связующим звеном для стартапов и предпринимателей из нашего региона с китайскими инвесторами, а также откроет доступ к инкубационным и акселерационным программам. Мы уверены, что хаб сыграет важную роль в продвижении продуктов наших технологических компаний на китайском рынке», — подчеркнул министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Ключевые цели хаба:

— Развитие кроссграничного трансфера технологий в области цифровизации, высоких технологий и R& D.

— Поддержка выхода IT-компаний и стартапов Центральной Азии на китайский рынок.

— Обеспечение «мягкого входа» китайских технологических компаний на рынки Евразии и далее — Европы и MENA через «Средний коридор».

— Создание условий для совместных R& D-проектов, трансфера технологий и привлечения венчурного капитала.

— Повышение узнаваемости стран Центральной Евразии в Китае.

Khan Tengri Innovation Hub станет площадкой, где компании из Казахстана и Центральной Азии могут уверенно начинать и развивать бизнес в Китае. Он создан для того, чтобы снять основные барьеры выхода на один из самых сложных и конкурентных рынков мира — и тем самым сделать глобальные возможности доступными для евразийских стартапов и IT-компаний. Хаб предоставляет все необходимое для работы и жизни в одном из ведущих high-tech парков Китая: современные офисы, коворкинги, а также сервисные апартаменты, чтобы участники могли сосредоточиться на развитии продукта, не отвлекаясь на бытовые и организационные вопросы. Но самое главное — это поддержка на всех этапах, от юридических и налоговых консультаций до помощи в налаживании контактов с китайскими инвесторами, производственными партнерами и акселераторами. Такой подход называют soft-landing, «мягкая посадка», в незнакомой бизнес-среде.

Помимо инфраструктуры хаб дает доступ к образовательным и акселерационным программам, которые помогают компаниям быстрее адаптироваться и масштабироваться. Совместно с китайским акселератором XNode разработаны программы, рассчитанные на разную степень готовности бизнеса: от короткого China Market Entry Bootcamp, где изучается рынок и выстраивается стратегия выхода, до China Launchpad, где компания уже запускается и наращивает присутствие в Китае. Участники получают менторскую поддержку, проходят воркшопы, участвуют в деловых встречах и изучают китайскую технологическую экосистему изнутри.

«Khan Tengri Innovation Hub открывает доступ к крупнейшему в мире рынку сбыта, помогает привлечь инвестиции, найти партнеров и начать экспорт технологических решений. Для многих компаний это шанс вырасти в глобального игрока», — отметили в МЦРИАП.