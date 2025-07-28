Лицензию на экспорт отечественного сырья теперь можно оформить на Elicense.kz

Услуга автоматизирована и позволяет предпринимателям подать заявление полностью онлайн.

Оформление лицензии является обязательным условием для законного экспорта определенных категорий сырья, произведенного на территории Казахстана. Нововведение значительно упрощает процесс подачи и контроля заявок.

Заявка рассматривается в течение 5 рабочих дней. Готовая лицензия будет отображаться в личном кабинете пользователя на портале Elicense.kz в разделе «Разрешения». В случае отказа — информация с обоснованием отразится в модуле «Мои заявления». Услуга доступна для юридических лиц на всей территории РК.

Размер госпошлины за выдачу лицензии составляет 10 МРП. Оплата производится через банк второго уровня в адрес налогового органа по месту регистрации юридического лица.

Услуга была реализована благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства промышленности и строительства РК.