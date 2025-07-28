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    Лицензию на экспорт отечественного сырья теперь можно оформить на Elicense.kz

    Услуга автоматизирована и позволяет предпринимателям подать заявление полностью онлайн.

    28 июля 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Оформление лицензии является обязательным условием для законного экспорта определенных категорий сырья, произведенного на территории Казахстана. Нововведение значительно упрощает процесс подачи и контроля заявок.

    Заявка рассматривается в течение 5 рабочих дней. Готовая лицензия будет отображаться в личном кабинете пользователя на портале Elicense.kz в разделе «Разрешения». В случае отказа — информация с обоснованием отразится в модуле «Мои заявления». Услуга доступна для юридических лиц на всей территории РК.

    Размер госпошлины за выдачу лицензии составляет 10 МРП. Оплата производится через банк второго уровня в адрес налогового органа по месту регистрации юридического лица.

    Услуга была реализована благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства промышленности и строительства РК.

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