ИИ в госаудите: Единый кабинет аудитора введут в Казахстане

Комитет внутреннего государственного аудита (КВГА) МФ РК планирует внедрить новые цифровые инструменты камерального контроля.

Они основаны на технологиях анализа больших данных и машинного обучения. Это позволит автоматизировать проверку отчетности, повысить точность и эффективность контрольных мероприятий, снизить риски человеческих ошибок и злоупотреблений. Кроме того, планируется полная цифровизация уведомительных процедур бюджетного мониторинга и профилактического контроля. Это ускорит взаимодействие между государственными органами и подведомственными организациями, сократит временные издержки и повысит прозрачность работы с бюджетными средствами, передает Uchet.kz.

Для комплексного развития профессиональной среды прорабатывается два специализированных цифровых проекта:

— «Единый кабинет аудитора» — цифровой пункт управления КВГА и его территориальных департаментов. В нем будут интегрированы все бизнес-процессы в едином окне. Это повысит эффективность и удобство работы с информационными системами.

— «Аудитор қалқаны АІ» — интеллектуальная система для дистанционного обучения и сертификации аудиторов. Она обеспечит непрерывное повышение квалификации и усилит кадровый потенциал в сфере госаудита.

Все эти инициативы стали частью Дорожной карты по цифровизации деятельности КВГА. Документ охватывает 30 мероприятий и ориентирован на укрепление аналитического потенциала и развитие цифровых инструментов аудита.

«Чтобы цифровая трансформация прошла успешно, Комитет уже провел рабочие сессии с АО „Центр электронных финансов“. Это позволило выстроить координацию с разработчиками ИТ-систем Минфина и синхронизировать наши задачи с возможностями цифровой инфраструктуры», — сообщил заместитель председателя КВГА Мурат Оразбай.

Принятая Дорожная карта станет основой для формирования цифровой экосистемы госаудита. Она позволит оперативно выявлять риски и предупреждать нарушения.