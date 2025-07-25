Воинские перевозочные документы станут электронными

Министерство обороны продолжает работу по оцифровке государственных услуг для военнослужащих.

Так, воинские перевозочные документы, услуги по автоматическому распределению жилья военнослужащим будут переведены в электронный формат. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев.

С помощью воинского перевозочного документа военнослужащие могут обменять бланк на бумажный билет в железнодорожной кассе. Только за 2024 год использовано более 24 тысяч бланков, выкуплено более 40 тысяч билетов. По словам спикера, весь этот большой объем работы выполняется вручную. Эта процедура занимала много времени — от похода в кассу до обмена бланка на бумажный билет.

«Совместно с коллегами из „Казахстан Темир Жолы“ решили упростить этот процесс. Переход на электронные воинские перевозочные документы позволит сократить расходы на закуп бумажных бланков и время на походы в кассу. По нашим прогнозам, только на бумажных билетах можно будет сэкономить около 10 млн тенге. А военнослужащие смогут с рабочего места оформить электронный билет в режиме онлайн. Эта инициатива нами реализуется, планируем официально запустить осенью», — сказал Дархан Ахмедиев.

Оцифровка госуслуг также коснется сферы жилищных отношений. Оборонным ведомством будет оцифрован процесс приватизации служебного жилья военнослужащих из государственного жилищного фонда.

«Мы провели большую работу совместно с министерством финансов, с акиматами. На их базе планируем разработать систему, которая позволит ускорить процесс приватизации. Были случаи, когда он занимал до двух лет, от написания заявления до подписания контракта. Теперь планируем сократить срок до нескольких месяцев. Подписаны соответствующие нормативно-правовые документы с министерством цифровизации для проведения пилота. Параллельно изучаем, как еще можно улучшить процесс», — отметил спикер.

Кроме того, идет работа по переводу в электронный формат услуг по автоматическому распределению жилья военнослужащим, состоящим в очереди, автоматическому выявлению лиц, подлежащих исключению из очереди и расторжению договоров найма. Таким образом, после завершения всех мероприятий будет внедрен полный цикл обеспечения жильем военнослужащих в цифровом формате.