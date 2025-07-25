Аналог цифрового портала eGov создан для военнослужащих Казахстана

Министерство обороны РК активно внедряет цифровые технологии для улучшения положения и условий военнослужащих.

Цель — создать современную, удобную и прозрачную систему электронных сервисов по аналогии с порталом eGov. На платформе создан единый личный кабинет военнослужащего: доступна вся информация о службе, льготах, командировках и отпусках. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев.

Также спикер рассказал о сервисе Jauynger.gov.kz. С помощью платформы значительно упростят прием на контрактную службу.

«Была проделана большая работа: реализовано более 10 интеграций с различными информационными системами, чтобы упростить процесс трудоустройства в Минобороны и Вооруженные силы. Запуск сервиса планируется уже этой осенью. Он позволит сократить сроки приема на воинскую службу по контракту с 6 до 1 месяца», — отметил Дархан Ахмедиев.

Спикер проинформировал, что в целях поддержки и развития отечественных технологий запущен офис Defense Tech. Таким образом министерство обороны расширяет сотрудничество с IT-компаниями.

«Для развития этого направления проведены мероприятия, такие как технологический конкурс, скаутинг Defense Tech проектов, хакатоны для поиска решений, которые могут быть применены в силовых ведомствах. В мероприятиях приняли участие казахстанские компании, инноваторы, изобретатели, ученые и студенты технических вузов страны. Лучшие проекты были поощрены денежными вознаграждениями и получили возможность дальнейшей реализации проектов с заинтересованными организациями», — добавил спикер.

Кроме того, организуется участие в различных форумах, где в коллаборации с технологическими компаниями представляются отечественные разработки в области оборонных технологий. В дальнейшем планируется расширять спектр совместных мероприятий и форм сотрудничества с IT-компаниями.