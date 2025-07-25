Реальные деньги за искусственный интеллект: казахстанцы будут платить налог за ChatGPT

OpenAI является налогоплательщиком в Казахстане.

Казахстанским пользователям ChatGPT начали массово приходить уведомления о введении налога в 12% с 1 августа 2025 года. Сообщения рассылает компания OpenAI, которая с мая 2025 года стала налогоплательщиком в Казахстане, передает Sputnik.

НДС будут платить только физические лица. Согласно тексту сообщения, юрлицу или ИП нужно ввести свой БИН в разделе налоговых данных аккаунта до 1 августа 2025 года, чтобы не платить налог.

ChatGPT можно использовать как виртуального помощника, консультанта или инструмент для творчества и работы.