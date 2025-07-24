Цифровая трансформация: внедрены новые инструменты в первичном здравоохранении

Цифровая трансформация — один из ключевых векторов модернизации первичной медико-санитарной помощи в Казахстане.

Цель — не просто внедрение технологий, а создание прозрачной, управляемой и удобной системы как для пациента, так и для медицинского работника. Подробнее об этом рассказала директор республиканского центра ПМСП Министерства здравоохранения РК Айгуль Касымова.

Как отметила спикер, в настоящее время ведется активная работа по интеграции медицинской информационной системы с ключевыми цифровыми платформами министерства здравоохранения. В частности, осуществляется сопряжение с информационной системой лекарственного обеспечения, а также с регистром беременных женщин фертильного возраста. Такая интеграция, по словам Айгуль Касымовой, позволяет оптимизировать внутренние процессы, сократить время на рутинные операции и освободить ресурсы для живого взаимодействия с пациентами.

«Следующее направление — идентификация пациентов. Внедряются такие решения, как Face ID и шестизначные коды, что позволяет минимизировать ошибки при идентификации, исключить случаи приписок и дублирования услуг, повысить прозрачность всей системы оказания медицинской помощи», — сообщила спикер.

Также внедряется новая методика оценки деятельности ПМСП через автоматизированную систему ДКПН 2.0. Эта система позволяет объективно оценивать результат работы организаций; включать мотивационный компонент для медицинских работников — через стимулирующий норматив; исключить субъективность при распределении стимулирующих выплат.

«Цифровизация — это не только про удобство, но и про справедливость, прозрачность и эффективность. Она становится инструментом доверия между пациентом, системой и медицинским работником. Все представленные направления модернизации уже запущены и дали первые результаты. Однако для устойчивости системы требуется последовательное продолжение и масштабирование изменений», — отметила она.